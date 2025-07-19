В Риге появится новая остановка общественного транспорта; что изменится ещё?

Там будут останавливаться автобусы 22-го, 32-го и 43-го маршрута, едущие в направлении центра столицы, и автобусы 32-го и 43-го маршрута, едущие в Пиньки и Скулте.

Это будет остановка по требованию. Барташевича-Фелдмане поясняет, что благодаря открытию новой остановки улучшится доступ к общественному транспорту для жителей района, сотрудников расположенных поблизости предприятий и посетителей коммерческих объектов, так как сократится расстояние до ближайшей остановки и улучшится сообщение с центром города.

Еще одно нововведение Rīgas satiksme коснется маршрута 41-го автобуса: по направлению к Иманте остановка "Улица Прогреса" будет заменена остановкой "Улица Бебру".

Эти изменения вводятся в связи с тем, что на проспекте Курземес завершилась перестройка трамвайных путей и остановок в районе ул. Бебру. В результате 41-й автобус в направлении Иманты в дальнейшем будет останавливаться на трамвайной остановке "Улица Бебру", а не "Улица Прогреса", как было до этого.

Благодаря этим изменениям ускорится движение автобусов и улучшится безопасность движения, так как автобусам больше не нужно разворачиваться на проспекте Курземес.