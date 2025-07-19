Часы «Лайма» снова играют музыку; полгода никто не замечал, что они молчали

Звуковой механизм часов начал барахлить в самом начале года. Вскоре после Рождества они пару недель еще проигрывали рекламу уже завершившейся благотворительной акции и потом замолчали вообще. В конце этой недели часы снова ожили, промолчав полгода.

Редакция Jauns.lv обращалась в самоуправление с вопросами, почему часы замолчали, когда они снова начнут играть, какая музыка будет звучать и осталась ли в силе договоренность об исполнении мелодий Паулса.

Ответ, однако, был получен не от столичной думы, а от предприятия SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija, которому принадлежит бренд Laima. Руководитель предприятия по коммуникации Лаура Багата сообщила следующее: "Отреагировав на ваши вопросы, мы провели проверку, и действительно, часы "Лайма" на некоторое время замолчали из-за технического сбоя. 17 июля сбой был устранен, и часы, как обычно, играют любимые мелодии Паулса. На данный момент предприятие не планирует ничего менять в этом отношении. При этом сообщаем, что нередко музыка в часах отключается на время проведения согласованных общественных мероприятий возле памятника Свободы. После этих мероприятий звучание мелодий как можно скорее возобновляется".

Договор на аренду рекламной площади часов "Лайма" и проведение их техобслуживания был заключен в 2018 году между рижским муниципальным агентством Rīgas gaisma (ныне объединено с Департаментом внешнего пространства и мобильности Рижской думы) и SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija. Договор является бессрочным и заключался с учетом того, что арендатор отреставрировал часы, принадлежащие Рижскому самоуправлению. Согласно договору, самоуправление каждый месяц выписывает арендатору счет за обслуживание часов и израсходованную электроэнергию. Звучание музыки в часах оно не обеспечивает - это задача предприятия, владеющего брендом Laima.