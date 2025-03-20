Отменить или не отменить? Страсти по автоналогу в Эстонии продолжаются

Заместитель председателя комиссии, центрист Андрей Коробейник рассказал BNS, что предложение канцлера права уже было поддержано на внеочередном заседании финансовой комиссии во вторник, где все шесть присутствующих членов проголосовали «за», однако пятеро членов комиссии от Партии реформ и Eesti 200 не присутствовали.

Утреннее заседание комиссии в четверг оказалось коротким, поскольку половина членов комиссии не поддержала утверждение повестки дня. «Коалиция во главе с председателем комитета Аннели Аккерманн дважды пыталась отменить решения, принятые на внеочередном заседании во вторник, но обе попытки провалились», - сообщил Коробейник.

Член финансовой комиссии от Партии реформ Марис Лаури добавила, что заседание финансовой комиссии должно было состояться в четверг утром, а ее председатель Аннели Аккерманн объявила об этом заседании и предлагаемой повестке дня еще неделю назад.

«Планировалось обсудить предложение канцлера права привести законопроект о налоге на транспортные средства в соответствие с Конституцией и один из проектов, инициированных EKRE. К сожалению, заседание закончилось голосованием по повестке дня, которое зашло в тупик, и повестка не была утверждена. И это несмотря на то, что и коалиция, и оппозиция поддерживают предложение канцлера права. Скоро мы наверняка услышим обвинения в наш адрес, мол, как дорожный каток коалиции не дает оппозиции обсуждать законопроекты», - добавила Лаури.

«Мы повторим попытку на следующей неделе», - заверила она.

В ходе внеочередного заседания во вторник финансовая комиссия приняла несколько важных решений - помимо поддержки мнения канцлера юстиции, депутаты решили предложить пленарному заседанию полностью отменить налог на автомобили. По словам Коробейника, коалиция сначала попыталась отменить это решение в среду, но внеочередное заседание финансовой комиссии было отменено из-за отсутствия кворума.

«Сегодня в рамках очередного заседания была предпринята новая попытка, но шесть членов комиссии не поддержали утверждение повестки дня. Мы по-прежнему разделяем мнение канцлера права о том, что налог на автомобили является неконституционным. Мы считаем честным и справедливым, что Рийгикогу должен иметь возможность проголосовать по этому предложению», - сказал Коробейник.

По словам Коробейника, Центристская партия уже обращала внимание на неконституционность налога на автомобили в прошлом году, но тогда эта позиция не получила поддержки. «Чтобы защитить интересы людей с ограниченными возможностями, семей с детьми и жителей сельской местности, мы помогли подать две апелляции в суд, которые сейчас находятся на рассмотрении», - добавил Коробейник.