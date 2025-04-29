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Откуда такой дефицит в бюджете? Минэкономики объясняет это сокращением иностранной помощи

Редакция PRESS 29 апреля, 2025 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В первом квартале этого года доходы консолидированного совокупного госбюджета составили 4,054 млрд евро, а расходы - 4,575 млрд евро, таким образом, в бюджете был дефицит в размере 521,2 млн евро, сообщили в Министерстве финансов со ссылкой на данные Госказны.

В первом квартале прошлого года в бюджете был излишек в размере 41,6 млн евро.

Как отмечает Минфин, дефицит госбюджета, с учетом потока поступлений иностранной финансовой помощи и расходов, значительно увеличился, в то время как в специальном бюджете и бюджетах самоуправлений был профицит.

В первом квартале поступления в консолидированный совокупный бюджет составили 4,054 млрд евро, что на 42,3 млн евро или 1% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Минфин объясняет снижение поступлений в основном более низкими, чем годом ранее, объемами иностранной финансовой помощи.

Расходы совокупного бюджета в первом квартале увеличились на 520,5 млн евро (12,8%) до 4,575 млрд евро. Минфин объясняет увеличение расходов авансовыми платежами на закупку военного оборудования в феврале, а также значительно возросшими расходами на проекты из Фонда восстановления и проект "Rail Baltica".

Объем налоговых поступлений, включая остаток на едином налоговом счете, в первом квартале этого года был на 202,3 млн евро (6,6%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 3,3 млрд евро. В целом план налоговых поступлений, без учета остатка на едином налоговом счете, в первом квартале перевыполнен на 54,4 млн евро, что составляет 101,6%.

Как поясняет Минфин, перевыполнение плана налоговых поступлений было обусловлено превышением плана по налогу с прибыли предприятий в январе, что объясняется распределением прибыли в конце 2024 года и выплатой дивидендов физическим лицам, поскольку с 2025 года к доходам свыше 200 000 евро применяется дополнительная ставка подоходного налога с населения в размере 3%. Это способствовало приросту поступлений налога с прибыли предприятий на 66,3 млн евро (59,5%) до 177,9 млн евро.

Минфин отмечает, что с 1 января этого года минимальная зарплата была повышена с 700 до 740 евро, в результате взносы социального страхования в совокупный бюджет, без учета взносов в государственную пенсионную систему, в первом квартале этого года составили 1,2 млрд евро, увеличившись на 67,9 млн евро (6,3%).

В свою очередь поступления подоходного налога с населения составили в первом квартале 623,7 млн евро, что на 49,7 млн евро (8,7%) больше, чем годом ранее.

Поступления налога на добавленную стоимость составили 913,4 млн евро, что на 11,7 млн евро (1,3%) больше, чем в первом квартале прошлого года.

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