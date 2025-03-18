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Открывается регистрация на экзамен по госязыку для граждан России, желающих получить ВНЖ в Латвии

Редакция PRESS 18 марта, 2025 14:34

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

Граждане России, проживающие в Латвии, с 24 марта по 24 апреля должны будут зарегистрироваться для сдачи экзамена на знание государственного языка, чтобы претендовать на статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС), постановило во вторник правительство.

В середине лета прошлого года вступили в силу поправки к закону об иммиграции, обязывающие граждан России подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС до 30 июня этого года.

Знание языка, как и прежде, будет требоваться для лиц в возрасте до 75 лет.

С 24 марта по 24 апреля граждане России должны будут подать заявление в формате электронного документа в Государственное агентство развития образования (ГАРО). Заполненную форму нужно отправить на официальный электронный адрес ГАРО или по почте.

Граждане России будут сдавать языковой тест только один раз в период с 1 апреля по 16 мая, в определенное время и месте, которые агентство сообщит в течение десяти рабочих дней с момента регистрации заявления.

В случае необходимости граждане России смогут до 16 июня зарегистрироваться на повторное тестирование, которое будет проводиться до 30 сентября. Затем до 31 октября они должны будут подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Если гражданин России не сдал тест на знание государственного языка до 30 сентября, то с 1 октября он будет сдавать его в порядке общей очереди.

В настоящее время планируется, что экзамен по госязыку потребуется 2 494 гражданам России.

В сентябре 2023 года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России, подавшие заявление, но не сдавшие тест на знание государственного языка или не сдававшие его по уважительным причинам, могут получить вид на жительство на срок до двух лет.

Эта норма не распространяется на граждан России, получивших постоянный вид на жительство в соответствии с так называемым законом об иностранцах, от которых ранее не требовалось знание языка.

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