Дело о разделе совместного имущества Тиммы и Седоковой рассматривается в Москве

На предыдущем собрании представитель Седоковой Татьяна Стукалова объявила, что квартира, подаренная Седоковой Тиммой, была продана, а вырученные средства были потрачены на нужды семьи в течение трех месяцев.

Судья пытался выяснить, какую сумму Седокова получила от продажи квартиры и на какие цели были потрачены эти средства, но защита не смогла дать четких ответов на эти вопросы.

Гаврилова заявила, что рыночная стоимость спорной квартиры на момент покупки составляла 150 миллионов рублей (1 497 849 евро). Адвокат сообщила, что семья Тиммы планирует претендовать на все движимое и недвижимое имущество, решение по которому будет принято судом.

Как уже сообщалось, по словам Гавриловой, суд планирует определить сумму средств на банковских счетах Седоковой, депозитах, акциях и другом имуществе, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая была зарегистрирована на имя Седоковой во время брака и впоследствии отчуждена без передачи доли Тиммы.

Как ранее сообщила Гаврилова, доля Тиммы в конкретном объекте недвижимости в настоящее время является предметом судебного спора.

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года и поженились в сентябре следующего года. В начале сентября 2024 года Седокова объявила о разрыве отношений с Тиммой.

Бывшая жена Тиммы и мать его сына Кристиана, Оша, замужем за футболистом Марсисом Ошей.

Тимма скончался в Москве 17 декабря 2024 года. СМИ сообщили, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено на лестничной площадке жилого дома в центре Москвы. Он покончил жизнь самоубийством.

В октябре 2024 года Тимма решил продолжить свою баскетбольную карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».

Тимма провёл 68 матчей за сборную Латвии.