Дело о разделе совместного имущества Тиммы и Седоковой рассматривается в Москве

© LETA 19 марта, 2026 08:07

ЧП и криминал 0 комментариев

Сегодня в 15:00 в Москве состоится судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой, сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

На предыдущем собрании представитель Седоковой Татьяна Стукалова объявила, что квартира, подаренная Седоковой Тиммой, была продана, а вырученные средства были потрачены на нужды семьи в течение трех месяцев.

Судья пытался выяснить, какую сумму Седокова получила от продажи квартиры и на какие цели были потрачены эти средства, но защита не смогла дать четких ответов на эти вопросы.

Гаврилова заявила, что рыночная стоимость спорной квартиры на момент покупки составляла 150 миллионов рублей (1 497 849 евро). Адвокат сообщила, что семья Тиммы планирует претендовать на все движимое и недвижимое имущество, решение по которому будет принято судом.

Как уже сообщалось, по словам Гавриловой, суд планирует определить сумму средств на банковских счетах Седоковой, депозитах, акциях и другом имуществе, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая была зарегистрирована на имя Седоковой во время брака и впоследствии отчуждена без передачи доли Тиммы.

Как ранее сообщила Гаврилова, доля Тиммы в конкретном объекте недвижимости в настоящее время является предметом судебного спора.

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года и поженились в сентябре следующего года. В начале сентября 2024 года Седокова объявила о разрыве отношений с Тиммой.

Бывшая жена Тиммы и мать его сына Кристиана, Оша, замужем за футболистом Марсисом Ошей.

Тимма скончался в Москве 17 декабря 2024 года. СМИ сообщили, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено на лестничной площадке жилого дома в центре Москвы. Он покончил жизнь самоубийством.

В октябре 2024 года Тимма решил продолжить свою баскетбольную карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».

Тимма провёл 68 матчей за сборную Латвии.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

