Открытие века! Найден вирус, который может провоцировать красную волчанку, и не только..

14 ноября, 2025 17:05

Наука

Международная группа исследователей из Стэнфорда представила данные, которые уже называют одним из самых громких медицинских открытий последних лет. Согласно их результатам, вирус Эпштейна–Барр (EBV) — тот самый, что вызывает мононуклеоз и практически незаметно живёт в организме почти каждого взрослого — может напрямую провоцировать развитие системной красной волчанки.

Учёные обнаружили, что у пациентов с волчанкой количество заражённых EBV B-клеток в 25 раз выше, чем у здоровых людей. Но самое важное — вирус, попадая в эти клетки, меняет их поведение: выключенные в норме иммунные механизмы внезапно «вспыхивают», включая воспалительные гены и толкая иммунитет к атаке на собственные ткани организма.

«Это самое значимое открытие моей карьеры. Мы считаем, что механизм применим к 100 процентам случаев волчанки», заявил руководитель исследования, иммунолог Уильям Робинсон.

Речь не о редком исключении, а о потенциальном универсальном механизме, который десятилетиями оставался незамеченным. Вирус, присутствующий в организме почти всех людей, у небольшой части может превращать обычные B-клетки в источник хронического аутоиммунного процесса. Это объясняет как природу внезапных «вспышек» болезни, так и то, почему волчанка у разных пациентов развивается по одному сценарию, несмотря на кажущуюся разнородность факторов риска.

Открытие уже сравнивают с моментом, когда науке удалось связать H. pylori с язвой или HPV с раком шейки матки. Учёные подчёркивают, что работа не закрывает тему полностью, но впервые показывает чёткий, воспроизводимый биологический путь, по которому EBV может запускать волчанку.

Сейчас исследователи рассматривают, может ли аналогичный механизм быть вовлечён в другие заболевания, связанные с EBV, включая рассеянный склероз, длительный поствирусный синдром и ME/CFS.

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?
Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Загрузка

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Новости партнеров 0 комментариев

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

