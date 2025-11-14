Открытие века! Найден вирус, который может провоцировать красную волчанку, и не только..

Учёные обнаружили, что у пациентов с волчанкой количество заражённых EBV B-клеток в 25 раз выше, чем у здоровых людей. Но самое важное — вирус, попадая в эти клетки, меняет их поведение: выключенные в норме иммунные механизмы внезапно «вспыхивают», включая воспалительные гены и толкая иммунитет к атаке на собственные ткани организма.

«Это самое значимое открытие моей карьеры. Мы считаем, что механизм применим к 100 процентам случаев волчанки», заявил руководитель исследования, иммунолог Уильям Робинсон.

Речь не о редком исключении, а о потенциальном универсальном механизме, который десятилетиями оставался незамеченным. Вирус, присутствующий в организме почти всех людей, у небольшой части может превращать обычные B-клетки в источник хронического аутоиммунного процесса. Это объясняет как природу внезапных «вспышек» болезни, так и то, почему волчанка у разных пациентов развивается по одному сценарию, несмотря на кажущуюся разнородность факторов риска.

Открытие уже сравнивают с моментом, когда науке удалось связать H. pylori с язвой или HPV с раком шейки матки. Учёные подчёркивают, что работа не закрывает тему полностью, но впервые показывает чёткий, воспроизводимый биологический путь, по которому EBV может запускать волчанку.

Сейчас исследователи рассматривают, может ли аналогичный механизм быть вовлечён в другие заболевания, связанные с EBV, включая рассеянный склероз, длительный поствирусный синдром и ME/CFS.