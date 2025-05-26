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От Пурвциемса до Дрейлини: в Риге начинается строительство новой велодорожки

© LETA 26 мая, 2025 15:40

Новости Латвии 0 комментариев

Началось строительство регионального и городского велосипедного маршрута Рига-Улброка, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

Новая велосипедная инфраструктура будет построена на участке от моста Августа Деглава до круговой развязки улиц Деглава и Лубанас, ее общая протяженность составит 5,9 километра. В рамках проекта будет создано разделенное дорожное пространство для пешеходов и транспортных средств. Строительные работы планируется завершить в строительный сезон 2026 года.

Новая велосипедная инфраструктура соединится с существующей рижской инфраструктурой Риги, обеспечивая доступ к центру города для жителей микрорайонов Пурвциемс и Дрейлини.

Новая велоинфраструктура будет построена на участке улицы Деглава от Деглавского моста до улицы Ницгалес, на участке улицы Ницгалес от улицы Деглава до улицы категории D, на участке улицы категории D от улицы Ницгалес до улицы Илукстес, на участке улицы Илукстес от улицы категории D до улицы Деглава и на участке улицы Деглава от улицы Илукстес до улицы Андрея Сахарова. Существующая велосипедная инфраструктура будет обновлена на участке улицы Деглава от улицы Сахарова до улицы Лубанас и на кольце улицы Лубанас до существующей велодорожки на шоссе P4.

На всем протяжении будут построены широкий тротуар и велосипедная дорожка, которые в одних местах будут примыкать друг к другу, а в других будут отделены зелеными насаждениями.

Проект также предусматривает работы по благоустройству и озеленению, максимально сохраняя существующее зеленое пространство.

Работы выполнит ООО Tilts", общая сумма договора составляет 7,7 миллиона евро.

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