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От оценки воздерживается: как Ринкевич оценивает разговор между Трампом и Путиным

Редакция PRESS 19 марта, 2025 15:05

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сдержанно оценивает влияние состоявшегося во вторник телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на достижение реального мира в Украине.

Как сказал президент Латвии журналистам в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, мирный процесс в целом не самый простой, в нем есть свои взлеты и падения.

Он воздержался от оценки результатов переговоров, поскольку, например, после контактов Трампа и Путина Кремль распространил сообщение с одним акцентом, который впоследствии опроверг президент США, например, о приостановке помощи Украине.

Президент отметил, что вскоре после этого телефонного разговора снова начались бомбардировки Украины. По его мнению, этот разговор следует рассматривать как один из элементов.

"Я думаю, что будут еще переговоры на разных уровнях. Мы увидим, каковы будут результаты. Я бы не стал делать поспешных и далеко идущих выводов из того, что происходит сейчас", - сказал Ринкевич.

Как сообщалось, во вторник Трамп и Путин в ходе телефонного разговора договорились о 30-дневном частичном прекращении огня в войне Москвы против Украины, которое будет распространяться на энергетические и инфраструктурные объекты, сообщил Белый дом.

Трамп опроверг информацию о том, что в его телефонном разговоре с Путиным поднимался вопрос о прекращении военной помощи Украине.

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