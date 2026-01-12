С 17 января в Риге появится заметно больше остановок «по требованию» (СПИСОК)

Расширение существующей сети остановок по требованию позволит включить такие остановки в маршруты троллейбусов № 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22 и 25, а также в автобусный маршрут № 8, где до сих пор не было остановок по требованию. В общей сложности новая процедура будет внедрена на 193 остановках на 54 маршрутах.

Список новых остановок по запросу можно посмотреть здесь: www.rigassatiksme.lv/jaunumi/pieturapecpējuma

При остановках по требованию транспортное средство останавливается только в том случае, если пассажир находится в поле зрения водителя, ожидая посадки, или нажимает кнопку открытия двери при выходе.

Для посадки не нужно поднимать руку или специально сигнализировать водителю — достаточно находиться на остановке в хорошо видимом для водителя месте. Это позволяет вовремя заметить пассажира и остановиться на остановке.

В темноте рекомендуется быть особенно заметным, например, используя светоотражатель или фонарик. С другой стороны, если пассажир хочет выйти, достаточно вовремя нажать кнопку открытия двери в салоне транспортного средства.

Кроме того, по запросу на новых остановках будет установлен специальный знак – иконка поднятой руки на зеленом фоне. Знаки будут расположены на стоп-столбе, над расписанием движения транспорта. На остановках, где таких знаков нет, порядок движения транспорта не изменится.

Информация об остановках также доступна по запросу в расписаниях движения транспорта, на экранах в общественном транспорте рядом с информацией о маршруте, на веб-сайте и воспроизводится в аудиообъявлениях в салоне транспортного средства.

На сегодняшний день остановки по требованию внедрены более чем на 700 остановках на 46 автобусных и 10 троллейбусных маршрутах, и такая система оказалась понятной и удобной как для пассажиров, так и для водителей транспорта.