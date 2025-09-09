Остродефицитная специальность: кого не хватает Латвии?

Представители отрасли выражают обеспокоенность, что из-за нехватки финансирования пострадает качество образования и существует угроза, что государственная граница останется без специалистов, необходимых для ее безопасности. Поэтому предлагаются различные решения, например, ввести для сотрудников нижнего уровня требование иметь не высшее, а специальное профессиональное образование, которое можно получить в колледже.

Тридцать лет назад таможенником мог стать представитель практически любой профессии. Сегодня работа в пограничной охране и таможне стала настолько сложной, что требуются высококвалифицированные кадры.

Несколько лет назад Еврокомиссия, заботясь о безопасности восточной границы, разработала каталог компетенций таможенных работников, указав, какими знаниями они должны обладать.

Еврокомиссия подчеркнула, что таких специалистов невозможно качественно подготовить в учебных центрах при таможне, поэтому вузы должны разрабатывать программы по обучению таможенников, пояснил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции доцент РТУ Алдис Чеверс, принимавший участие в разработке и совершенствовании программы "Таможня и налоговое администрирование" в соответствии со стандартами Всемирной таможенной организации и Еврокомиссии.

На данный момент ситуация такова: на первом курсе по программе подготовки таможенников имеется 35 бюджетных мест в бакалавриате, а еще 20 - в магистратуре (в прошлом году соответственно 30 и 25). Однако финансирования для качественной подготовки специалистов недостаточно. Формально бюджет программы РТУ составляет 760 000 евро в год, но по факту этих средств не хватает.

"Мы обучаем будущих таможенников в лаборатории таможенного контроля на старом оборудовании, которое на практике уже не используется. Не можем даже найти 1000 евро, чтобы свозить студентов на восточную границу, где они могли бы своими глазами увидеть, как там работают таможенники", - обрисовал ситуацию Чеверс, добавив, что укомплектовать группы будущих таможенников сложно, а найти преподавателей, готовых работать за смехотворную зарплату, проблематично.

(Diena)