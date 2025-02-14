Останемся без помидоров и перца? На латвийский урожай надвигается опаснейший вирус

Вирус бурой пятнистости томата (кладоспориоз) впервые был обнаружен в Израиле еще в 2014 году. В течение года он распространился во всех теплицах этой страны, позже перекинулся на многие другие государства и континенты. Сейчас присутствует в 34 (!) странах - и ареал его злодейств постоянно растет.

В Европе очаги кладоспориоза за последние три года отмечены в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Испании, Польше, Чехии, Германии, на Кипре, Мальте, в Норвегии, Словении, Финляндии, Болгарии. Особо тяжелая ситуация в Нидерландах – одном из крупнейших производителей томатов и семенной продукции во всем мире. В 2023 году случаи заражения бурой пятнистостью томатов были обнаружены в 50 питомниках на территории этой страны!

Не обошла болезнь и Балтийские страны. В Эстонии вирус зафиксировали в 2021 году – в одной промышленной теплице, в 2022-м – в трех. В Литве – через год, а в Латвии – в 2024-м. Пока, к счастью, в одной теплице...

Потери урожая – 70%!

- Вирус очень опасен, - предупреждает эксперт общества Latvijas dArznieks Марите ГАЙЛИТЕ. – Потери урожая – до 70%. Помидоры выглядят ужасно. Теоретически есть их можно, но вряд ли кто захочет... Единственное, что остается, – утилизация. Однако это не означает, что их можно выбросить в компостную кучу. Вирус там останется и вернется снова. Вопрос: как утилизировать? Сжигать помидоры довольно непросто…

По словам эксперта, вирус нанес крупные экономические потери многим государствам. Некоторые из тех стран, где вирус появился раньше, вообще отказываются от выращивания томатов - переходят на огурцы, что-то другое. Потому что вирус уничтожить невозможно: он сохраняется в почве.

- Это огромная проблема, к примеру, для Израиля, где впервые был обнаружен вирус, - продолжает эксперт. – До появления вируса страна экспортировала томаты, а сейчас - импортирует. А ведь томатов у них было - как у нас картофеля…

Можно ли защититься?

Как же садоводам-огородникам защититься от потенциальной опасности?

- Серьезная проблема – покупка семян в Интернете, - предупреждает специалист. – Множество семян приходит из Китая. Эта покупка – большой риск... У китайцев очень интересные пачки. На них, например, изображен синий томат - и покупатель хочет такой вырастить. Однако высока вероятность, что синий томат не появится. А вот вирус с семенами из Китая можно занести на свой участок...

По словам собеседницы, покупка семян в магазине – еще один фактор риска:

- Несмотря на то что о вирусе говорят давно, многие люди очень легкомысленно относятся к потенциальной опасности. Увидев в магазине что-то необычное — скажем, понравившийся помидор, обязательно купят семена, чтобы вырастить такой же. Помидор, конечно, может выглядеть красиво, а вот его семена инфицированы….

Ох уж эта глобализация!

По мнению г-жи Гайлите, виной стремительного распространения опасного вируса стала глобализация. Впрочем, благодаря этому относительно быстро удалось создать и устойчивые к вирусу гибриды, разработать стратегию, как с ним бороться.

- Если хотите вырастить что-то необычное - покупайте семена у местных латвийских коллекционеров, - советует собеседница. – До настоящего времени ни у кого из наших коллекционеров вирус бурой пятнистости томатов в урожае не обнаружен. Лучше иметь дело с надежными садоводами…

Между тем вирус распространился и на перцы! Симптомы вируса бурой пятнистости у перца проявляются так. Деформируются листья, они желтеют, появляются мозаичные пятна. Плоды деформируются, появляются желтые или коричневые участки или зеленые полосы...

Вирус передаЕтся не только семенами!

В Государственной службе защиты растений (VAAD) уточняют, что вирус не опасен для человека, теоретически плоды помидоров и перцев можно есть. Другое дело - кто захочет?

Передается вирус не только семенами, но и механическим путем – через инструменты, руки, одежду, при непосредственном контакте растений друг с другом, а также через посадочный материал – рассаду и прививки. Переносится вирус и насекомыми-опылителями, белокрылками.

Представители VAAD отмечают, что вирус легко распространяется в одном месте выращивания, а также переносится в другие теплицы, если строго не соблюдать гигиенические требования. Также вирус сохраняется в растительных остатках в почве в течение нескольких месяцев...

Рабочую одежду – дезинфицируем!

В теплице, где выявлен вирус, зараженные растения можно оставить до конца сезона сбора плодов, после чего такие растения необходимо уничтожить, а теплицу, рабочую одежду, упаковку и инструменты - продезинфицировать.

Также в конце сезона сбора урожая следует уничтожить питательный субстрат - чтобы предотвратить распространение вируса бурой пятнистости томатов.

Представители службы поясняют, что с 2020 года VAAD следит за выявлением этого вируса в Латвии, отбирая пробы у саженцев и растений-производителей. В последние годы семена томатов и перца также проверялись на наличие вируса.

Представители службы подчеркивают, что для получения максимально качественного посадочного материала садоводам следует приобретать семена томатов с приложенными паспортами растений. Не у каждого пакетика такой паспорт должен быть, но в точку продажи должны поступать семена только с ним. Паспорта растений удостоверяют, что семена и растения, из которых они получены, были проверены в том числе на наличие этого вируса...

С семенами – строго!

Старший инспектор Государственной службы защиты растений Юлия СЕБЕЛЕВА напоминает, что в Латвию нельзя ввозить семена из третьих стран даже для собственных нужд в ручном багаже. Не говоря уже о торговле таковыми.

Кроме того, семена, которые продают в Латвии, должны быть выращены в зарегистрированных питомниках, где проводятся проверки и не отмечены карантинные организмы, а в семенах нет возбудителей болезней...

* Симптомы вируса бурой пятнистости у томатов

Симптомы могут различаться в зависимости от сорта или гибрида томата. Первые симптомы появляются на листьях, позже поражается стебель. Во многих случаях симптомы можно увидеть только на плодах.

Наиболее типичные симптомы на плодах — неравномерная окраска, бурые круглые пятна и шероховатая поверхность ("морщинистая").

* Симптомы вируса бурой пятнистости у перца

Деформируются листья, они желтеют и появляются мозаичные пятна. Плоды деформируются, появляются желтые или коричневые участки или зеленые полосы...

Илья ДИМЕНШТЕЙН