Орбан: Украина должна оставаться «буферным государством»

После окончания войны Украина, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, должна продолжать существовать в качестве "буферного государства" между Россией и НАТО. "Единственное возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок основывался на фундаментальном принципе, согласно которому Украина вновь станет буферным государством, каким она была когда-то", - заявил он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag (WamS), опубликованном на сайте издания в пятницу, 28 ноября.

При этом Орбан считает неизбежными территориальные уступки Украины, подвергшейся нападению со стороны РФ. "Россия сохраняет за собой территорию, которая будет согласована на международной мирной конференции, а все, что находится к западу от этой линии - до восточной границы НАТО - образует территорию украинского государства, которое вновь будет существовать как буферное государство", - сказал премьер-министр.

По его мнению, НАТО и Россия также должны договориться "о численности и оснащении ограниченных украинских вооруженных сил, которым будет разрешено действовать в буферной зоне", и обе стороны должны "дать гарантии, что никто не будет подчинять это буферное государство своей власти". Орбан отметил, что это подлежит обсуждению. "Международное право знает инструменты, с помощью которых можно создать такую систему гарантий", - указал он.

28 ноября Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным для переговоров в Кремле. Для премьер-министра Венгрии это второй визит в Москву с 2024 года. Он считается ближайшим партнером Путина среди всех лидеров стран ЕС. Официальной темой переговоров Будапешт назвал обеспечение страны дешевыми российскими энергоносителями на будущий год. Помимо этого, Орбан вновь пригласил Путина на мирные переговоры по Украине в Будапешт.

"Время играет на руку России, а не Украине"

В интервью WamS глава венгерского правительства призвал "отказаться от иллюзий и посмотреть в глаза реальности", которая отражена в мирном плане США из 28 пунктов. "Во-первых, время играет на руку России, а не Украине - это означает, что чем дольше откладывается мир, тем больше людей и территорий Украина потеряет", - сказал Орбан.

Во-вторых, по его словам, Россия в соответствии с американскими требованиями будет вновь интегрирована в мировую экономику. "Санкции будут постепенно сняты, замороженные активы будут использованы для создания американо-российских инвестиционных фондов, и бизнес возобновится", - отметил он.

В качестве третьего пункта премьер-министр добавил: "Сказка о том, что европейцы будут финансировать войну деньгами из России, закончилась. Мы должны признаться нашим гражданам, что каждый евро, который мы потратили до сих пор, и каждый евро, который мы потратим в будущем на поддержку Украины, будет полностью, на 100 процентов, оплачен людьми в Европе".