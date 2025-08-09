Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Орбан призвал Европу «перестать обижаться на Россию» и провести с ней саммит

Euronews 9 августа, 2025 13:57

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Венгрии говорит, что Европа рискует оказаться "не у дел", если не проявит активность в процессе мирного урегулирования конфликта в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Евросоюза за пассивность в урегулировании конфликта в Украине и предупредил, что блок может "оказаться за бортом", если прямо сейчас не включится в мирный процесс.

Заявления из его уст прозвучали на фоне новостей о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, которая может состояться на следующей неделе.

В интервью венгерскому гостелеканалу Орбан сказал: "Если российско-американский саммит состоится, это хорошо, потому что наконец-то может наступить мир. Но европейцы останутся в стороне, нас отодвинут на второй план в решении вопросов безопасности на нашем собственном континенте".

Венгерский лидер добавил, что "как можно скорее" - до переговоров президентов США и РФ или после - необходимо провести российско-европейский саммит.

Орбан, ярый критик Европейского союза, считает, что такую встречу не должны возглавлять руководители европейских институтов.

"Их знаний в Москве будет недостаточно", - уточнил он.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц должны "вести переговоры от имени Европы".

Премьер Венгрии считается ближайшим партнёром Путина в ЕС, он сохранил дружеские отношения с Кремлём даже после того, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

"По моему мнению, если Европа хочет взять решения, касаемые её будущего, в свои руки, она не должна сидеть дома, как обиженный малыш, и говорить плохо о российском президенте", - сказал Орбан.

В то время как большинство стран ЕС оказывают Киеву политическую, финансовую и военную поддержку, Венгрия придерживается совершенно иного курса, отказываясь поставлять ВСУ оружие или разрешать его транзит через свою территорию, требуя снятия санкций и сближения с Россией.

Брюссель уже давно враждует с Будапештом, обвиняя его в отступлении от демократических и иных норм блока.

В настоящее время ЕС удерживает предназначенные для Венгрии 9,5 миллиарда евро из Фонда для восстановления после пандемии COVID-19 и 8,4 миллиарда евро из Фонда сплочения.

Брюссель и Будапешт спорят по целому ряду тем, в том числе по поводу войны в Украине, но ситуация усугубилась в последнее время.

В марте Орбан поклялся избавить свою страну от тех, кто, по его мнению, работает на интересы иностранных держав, заявив, что его правое правительство ликвидирует"теневую армию", обслуживающую Европейский союз и "либеральную американскую империю".

Венгерский лидер, находящийся у власти с 2010 года, усилил давление на оппонентов и критиков, в том числе на СМИ, организации по защите гражданских прав и борьбе с коррупцией, которые, по его словам, подрывают суверенитет страны, получая финансовую помощь от доноров из-за рубежа.

Орбан, союзник Трампа, приветствовал действия администрации США по ликвидации Агентства по международному развитию, утверждая, без каких-либо доказательств, что оно финансировало либеральные акции в Венгрии, направленные на свержение его правительства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 77 реакций
Комментарии (0) 77 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:45 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать