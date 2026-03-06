Орбан поклялся прорвать «нефтяную блокаду», Зеленский пригрозил дать его адрес ВСУ (1)

Euronews 6 марта, 2026 13:43

Важно 1 комментариев

Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" вновь накалилась. Накануне Виктор Орбан поклялся прорвать "украинскую нефтяную блокаду", а Владимир Зеленский пригрозил "дать адрес" венгерского премьера ВСУ. Спор между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу транзита российской нефти достиг новой точки. В четверг, 5 марта, лидеры обменялись резкими угрозами.

Так в видео, опубликованном в соцсетях, Виктор Орбан поклялся "прорвать" то, что он назвал "украинской нефтяной блокадой" на транзит российской нефти "силой", и вновь потребовал восстановить ее движение по трубопроводу "Дружба".

А Владимир Зеленский в беседе с журналистами пригрозил дать ВСУ адрес "одного человека в ЕС", который блокирует выделение помощи Украине, имея в виду Виктора Орбана.

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее Виктор Орбан заблокировал предоставление Киеву кредита в размере 90 млрд евро. Кроме того, он и его словацкий коллега Роберт Фицо наложили вето на новые санкции ЕС против России в связи с тем, что Украина отказывается запускать нефть по трубопроводу "Дружба", поврежденному в конце января в результате российского удара, по которому российская нефть поступала в Венгрию и Словакию. Киев утверждает, что нефтепровод еще не отремонтирован. Будапешт и Братислава ему не верят, настаивая на том, что отказ от транзита — политическое решение.

 Комментарии Владимира Зеленского вызвали возмущение в Будапеште, а министр иностранных дел Петер Сийярто назвал их угрозой убийства.

Противостояние даже побудило лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра**,** главного соперника Виктора Орбана перед апрельскими выборами, выступить в знак солидарности со своим политическим соперником.

"Украинский президент угрожал премьер-министру Виктору Орбану. Ни один глава иностранного государства не может угрожать никому, ни одному венгру", — заявил он на предвыборном митинге.

В ходе кампании перед парламентскими выборами, которые пройдут в Венгрии 12 апреля, вопрос Украины стал одним из самых важных.

Вечером четверга Роберт Фицо предположил, что другие страны-члены ЕС также могут заблокировать кредит в 90 млрд евро для Украины, если Владимир Зеленский "продолжит в том же духе", и призвав лидеров ЕС "дистанцироваться" от того, что он назвал "возмутительными шантажирующими заявлениями" украинского президента.

В четверг Владимир Зеленский также прокомментировал ремонт "Дружбы", заявив, что до восстановления нефтепровода может пройти еще несколько недель.

"Я буду откровенен: моя позиция, которую разделяют европейские лидеры, заключается в том, что я предпочел бы не ремонтировать трубопровод", - сказал Зеленский.

В Еврокомиссии настаивают на ремонте "Дружбы". Недавно ее председатель Урсула фон дер Ляйен недавно публично призвала Киев "ускорить" ремонтные работы.

Брюссель нащупывает тонкую грань, стремясь поддержать Киев, который продолжает противостоять российской агрессии, и в то же время избежать любого видимого вмешательства в избирательную кампанию в Венгрии.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинилВенгрию в том, что она захватил "семь украинских граждан в заложники" и "похитила деньги", заявив, что Будапешт задержал семерых сотрудников украинского государственного "Ощадбанка", которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили деньги и ценности.

Между тем страны ЕС отвергли идею Еврокомиссии о предоставлении "обратного" членства Украине в рамках продолжающихся мирных переговоров. Радикальная реформа, которая так и не была оформлена на бумаге, но обсуждалась неофициально, была сочтена высоким риском для целостности процесса вступления в ЕС на основе заслуг.

Однако дебаты еще не закончены. Брюссель все еще ищет жизнеспособные варианты, которые могли бы найти правильный баланс между политическими устремлениями Украины по вступлению в ЕС и доверием к блоку и его стабильностью.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Животные 17:41

Животные 1 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

