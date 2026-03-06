Так в видео, опубликованном в соцсетях, Виктор Орбан поклялся "прорвать" то, что он назвал "украинской нефтяной блокадой" на транзит российской нефти "силой", и вновь потребовал восстановить ее движение по трубопроводу "Дружба".

А Владимир Зеленский в беседе с журналистами пригрозил дать ВСУ адрес "одного человека в ЕС", который блокирует выделение помощи Украине, имея в виду Виктора Орбана.

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее Виктор Орбан заблокировал предоставление Киеву кредита в размере 90 млрд евро. Кроме того, он и его словацкий коллега Роберт Фицо наложили вето на новые санкции ЕС против России в связи с тем, что Украина отказывается запускать нефть по трубопроводу "Дружба", поврежденному в конце января в результате российского удара, по которому российская нефть поступала в Венгрию и Словакию. Киев утверждает, что нефтепровод еще не отремонтирован. Будапешт и Братислава ему не верят, настаивая на том, что отказ от транзита — политическое решение.

Комментарии Владимира Зеленского вызвали возмущение в Будапеште, а министр иностранных дел Петер Сийярто назвал их угрозой убийства.

Противостояние даже побудило лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра**,** главного соперника Виктора Орбана перед апрельскими выборами, выступить в знак солидарности со своим политическим соперником.

"Украинский президент угрожал премьер-министру Виктору Орбану. Ни один глава иностранного государства не может угрожать никому, ни одному венгру", — заявил он на предвыборном митинге.

В ходе кампании перед парламентскими выборами, которые пройдут в Венгрии 12 апреля, вопрос Украины стал одним из самых важных.

Вечером четверга Роберт Фицо предположил, что другие страны-члены ЕС также могут заблокировать кредит в 90 млрд евро для Украины, если Владимир Зеленский "продолжит в том же духе", и призвав лидеров ЕС "дистанцироваться" от того, что он назвал "возмутительными шантажирующими заявлениями" украинского президента.

В четверг Владимир Зеленский также прокомментировал ремонт "Дружбы", заявив, что до восстановления нефтепровода может пройти еще несколько недель.

"Я буду откровенен: моя позиция, которую разделяют европейские лидеры, заключается в том, что я предпочел бы не ремонтировать трубопровод", - сказал Зеленский.

В Еврокомиссии настаивают на ремонте "Дружбы". Недавно ее председатель Урсула фон дер Ляйен недавно публично призвала Киев "ускорить" ремонтные работы.

Брюссель нащупывает тонкую грань, стремясь поддержать Киев, который продолжает противостоять российской агрессии, и в то же время избежать любого видимого вмешательства в избирательную кампанию в Венгрии.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинилВенгрию в том, что она захватил "семь украинских граждан в заложники" и "похитила деньги", заявив, что Будапешт задержал семерых сотрудников украинского государственного "Ощадбанка", которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили деньги и ценности.

Между тем страны ЕС отвергли идею Еврокомиссии о предоставлении "обратного" членства Украине в рамках продолжающихся мирных переговоров. Радикальная реформа, которая так и не была оформлена на бумаге, но обсуждалась неофициально, была сочтена высоким риском для целостности процесса вступления в ЕС на основе заслуг.

Однако дебаты еще не закончены. Брюссель все еще ищет жизнеспособные варианты, которые могли бы найти правильный баланс между политическими устремлениями Украины по вступлению в ЕС и доверием к блоку и его стабильностью.