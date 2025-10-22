Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Орбан: Подготовка к саммиту Трампа и Путина продолжается

© Deutsche Welle 22 октября, 2025 14:57

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Венгрии заявил, что встреча в Будапеште по-прежнему находится в стадии подготовки. Он отметил, что, подготовка идет несмотря на паузу, вызванную отказом Москвы от немедленного прекращения огня в Украине.

Подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште продолжается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 22 октября. Накануне стало известно, что запланированный саммит был отложен после того, как отказ Москвы от немедленного прекращения огня в Украине омрачил усилия по организации мирных переговоров.

Саммит отложен, но не отменен

"Министр иностранных дел Петер Сийярто находится в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем", - написал Орбан в Facebook.

Ранее Трамп объявил, что он и Путин планируют вскоре встретиться в Венгрии, чтобы обсудить пути завершения войны в Украине. Во вторник американский президент сказал, что не хочет "проводить встречу впустую", однако намекнул на возможные дальнейшие шаги, заявив: "В ближайшие два дня мы вас проинформируем".

Кремль: Саммит требует подготовки

Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявил, что и Путин, и Трамп привыкли работать с высокой результативностью, но встреча требует подготовки. "Никто не хочет терять время впустую: ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки", - подчеркнул Песков.

Виктор Орбан, который отстает в опросах в преддверии парламентских выборов 2026 года, остается давним союзником Трампа. При этом он продолжает поддерживать теплые отношения с Москвой, что усилило его статус "изгоя" в Брюсселе после многолетних конфликтов с Евросоюзом, обвиняющим Будапешт в откате от демократических стандартов.

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Читать

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Читать

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Читать  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Читать

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Читать

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

Читать

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Читать

