Оранжевое предупреждение: надвигаются мощные ливни с грозой, градом и сильным ветром

Местами возможны разрушительные грозы с очень интенсивным дождем, наводнениями, крупнозерновым градом и штормовым ветром. Наибольший риск стихии прогнозируется во второй половине дня и вечером в Латгале.

В центральных и восточных краях страны действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии оранжевое предупреждение о возможной разрушительной грозе и наводнении.

Большую часть дня небо будет закрыто облаками, ожидается слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +16...+22 градуса, в некоторых районах на юго-востоке страны столбики термометров могут подняться до +25 градусов.

В Риге временами будут идти дожди, возможны ливни с грозами. Ветер - слабый переменного направления, воздух прогреется примерно до +20 градусов.