Оранжевое предупреждение II: к сильному ветру в Курземе присоединится сильный снегопад

Сегодня вечером и в течение ночи в субботу на большей части территории страны временами ожидается снег, причем во многих районах снежный покров увеличится на пять сантиметров (см).

На западе Латвии ожидается очень сильный снег и метели, местами снежный покров превысит 10 см.

Предупреждение будет действовать с 17 часов сегодняшнего дня до 8 утра субботы.

По данным LVGMC, на обширных территориях будет нарушено движение на автомобильных и железных дорогах, а также воздушное сообщение. Движение пешеходов и другие виды активного отдыха также будут сильно затруднены. Снег и метели вызовут формирование снежного покрова на больших территориях.

Видимость во время снегопада и метели будет значительно ухудшена. Снегопад и мокрый снег могут привести к поломке ветвей деревьев и повреждению линий электропередач.