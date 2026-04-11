В последние недели Украина неоднократно наносила удары по российской нефтеперерабатывающей и экспортной инфраструктуре в Балтийском море в портах Усть-Луга и Приморск.

Украинские беспилотные летательные аппараты сбились с курса и были обнаружены в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Ни одна из этих стран не просила Украину прекратить атаки, как, по сообщениям, сделали другие союзники, однако министры обсудили эту ситуацию.

Россия обвинила страны Балтии в том, что они позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов. Полковник Кивисельг это опроверг. Украина утверждает, что располагает информацией о том, что Россия намеренно направляет беспилотные летательные аппараты в сторону стран Балтии.

Кивисельг сказал, что Украине было рекомендовано выбирать коридоры для атак, не пересекающие границы Эстонии.

«Мы рекомендовали выбирать коридоры для атак таким образом, чтобы они не попадали в воздушное пространство Эстонии, хотя полностью исключить это невозможно. Действия российской противовоздушной обороны, безусловно, также являются фактором, из-за которого дроны попадают сюда», — сказал он эстонскому общественному телевидению.

«В то же время такие ситуации нельзя полностью исключить, и самый надежный способ предотвратить попадание беспилотных летательных аппаратов на территорию Эстонии — это прекратить агрессивную войну России, что избавило бы Украину от необходимости наносить удары по целям в непосредственной близости от нас», — сказал полковник.