Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Перемирие на две недели: Тегеран празднует, люди ждут нового удара

Редакция PRESS 11 апреля, 2026 09:30

После более чем месяца войны Тегеран и Вашингтон вечером 7 апреля договорились о двухнедельном прекращении огня, пишет Deutsche Welle. Власти Ирана сразу заговорили о политической победе, утверждая, что Исламская Республика выдержала военное давление и вынудила противников отступить.

Однако многие внутри страны воспринимают паузу как передышку, а не как мир. Собеседник DW, попросивший не называть его имя, говорит: «Существуют реальные опасения, что власти станут ещё жёстче по отношению к гражданам и что атмосфера в стране станет ещё более удушающей». Другой иранец признаётся DW: «Мы думали, что всё быстро закончится… Сейчас война приостановлена, но ничего не решено».

DW отмечает, что государственные СМИ Ирана продвигают нарратив о триумфе, но потери и ущерб скрыть трудно. В материале говорится о гибели ряда ключевых фигур, включая бывшего верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, а также об ударах по инфраструктуре. На этом фоне в обществе усиливается тревога, что перемирие используют для ужесточения внутреннего контроля и давления на критиков.

Отдельная линия - страх за гражданскую инфраструктуру. Источник DW утверждает, что после угроз Дональда Трампа разрушить мосты и электростанции в Иране вырос спрос на домашние генераторы и поднялись цены. Война, по словам собеседников, ударила по семейным бюджетам: людям приходилось тратить сбережения и продавать золото, а перебои с интернетом лишали заработка тех, кто работал через Instagram.

Бывший сотрудник иранского Центра стратегических исследований Бабак Дорбейке считает, что часть КСИР может быть не заинтересована в завершении конфликта: «КСИР не против войны. Напротив, они хотят войны». При этом, подчёркивает он, быть против войны не означает поддерживать репрессии - в обществе одновременно звучит критика и бомбардировок, и казней, и арестов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать