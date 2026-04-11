Перемирие на две недели: Тегеран празднует, люди ждут нового удара

Однако многие внутри страны воспринимают паузу как передышку, а не как мир. Собеседник DW, попросивший не называть его имя, говорит: «Существуют реальные опасения, что власти станут ещё жёстче по отношению к гражданам и что атмосфера в стране станет ещё более удушающей». Другой иранец признаётся DW: «Мы думали, что всё быстро закончится… Сейчас война приостановлена, но ничего не решено».

DW отмечает, что государственные СМИ Ирана продвигают нарратив о триумфе, но потери и ущерб скрыть трудно. В материале говорится о гибели ряда ключевых фигур, включая бывшего верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, а также об ударах по инфраструктуре. На этом фоне в обществе усиливается тревога, что перемирие используют для ужесточения внутреннего контроля и давления на критиков.

Отдельная линия - страх за гражданскую инфраструктуру. Источник DW утверждает, что после угроз Дональда Трампа разрушить мосты и электростанции в Иране вырос спрос на домашние генераторы и поднялись цены. Война, по словам собеседников, ударила по семейным бюджетам: людям приходилось тратить сбережения и продавать золото, а перебои с интернетом лишали заработка тех, кто работал через Instagram.

Бывший сотрудник иранского Центра стратегических исследований Бабак Дорбейке считает, что часть КСИР может быть не заинтересована в завершении конфликта: «КСИР не против войны. Напротив, они хотят войны». При этом, подчёркивает он, быть против войны не означает поддерживать репрессии - в обществе одновременно звучит критика и бомбардировок, и казней, и арестов.