Опытный врач, выучила латышский, но Латвия её не признаёт: история украинского медика

«У нас работают врачи, в том числе медсёстры, есть люди, которые вернулись, которые успешно работали, а есть врач, который получил сертификат C по латышскому языку и до сих пор не признан врачом. Прошло три года, вопрос в том, почему это происходит с нами, ведь нам всегда нужно что-то признавать, но человек действительно работает и десять лет проработал семейным врачом в Украине», - поделилась Барлоти.

По её словам, дефицит врачей в Латвии ощущается ежедневно, но система признания иностранных специалистов остаётся громоздкой и непрозрачной. Даже свободное владение латышским языком и успешная практика не гарантируют продвижения по карьерной лестнице. «Почему мы не можем взять человека, который свободно владеет латышским языком после трёх лет практики, на уровень выше, чем мы указали, да ещё и всё у них электронное, всё происходит?» - задаётся вопросом Барлоти.

Ситуация осложняется бюрократическими барьерами. Врач, о котором идёт речь, сдал экзамены, прошёл проверку Медицинской ассоциации, но процесс признания её диплома затягивается. «Это абсурд, и я не знаю, почему так происходит, ведь если человек не знал, я понимаю, люди десятилетиями жили здесь, не зная языка. Она же знает его в совершенстве и переехала сюда с детьми», - возмущается Барлоти.

Она подчёркивает, что такие специалисты, как этот врач, могли бы уехать в другие страны, например, в Германию, но выбирают остаться в Латвии. «Я больше не знаю, к кому обратиться, потому что мы боролись, мы её поддерживаем, она сдала экзамены, прошла и Медицинскую ассоциацию, и всё остальное, теперь снова встаёт вопрос о её дипломах, но об этом можно было бы спросить сразу. Я считаю, что это ещё одно искусственно созданное препятствие, чтобы мы могли принимать врачей, которые приезжают добровольно и хотят остаться здесь. Они не уехали в Германию, они остаются здесь и являются нашими людьми», - добавила Барлоти.

Эта история поднимает вопрос о необходимости упрощения процедур для иностранных медиков, готовых работать в Латвии. В условиях нехватки специалистов такие барьеры могут наносить ущерб не только врачам, но и всей системе здравоохранения.