Опытный врач, выучила латышский, но Латвия её не признаёт: история украинского медика

21 августа, 2025 08:03

Новости Латвии

В Латвии остро стоит проблема признания квалификации иностранных врачей, несмотря на их опыт и знание латышского языка. Об этом в эфире программы «Пресс-клуб» на телеканале TV24 рассказала Кинтия Барлоти, член правления SIA «Jelgavas klīnika». Она привела пример украинского врача, который уже три года работает в Латвии, выучил латышский язык на уровень C, но до сих пор не получил официального признания своей квалификации, рассказывает mixnews.lv.

«У нас работают врачи, в том числе медсёстры, есть люди, которые вернулись, которые успешно работали, а есть врач, который получил сертификат C по латышскому языку и до сих пор не признан врачом. Прошло три года, вопрос в том, почему это происходит с нами, ведь нам всегда нужно что-то признавать, но человек действительно работает и десять лет проработал семейным врачом в Украине», - поделилась Барлоти.

По её словам, дефицит врачей в Латвии ощущается ежедневно, но система признания иностранных специалистов остаётся громоздкой и непрозрачной. Даже свободное владение латышским языком и успешная практика не гарантируют продвижения по карьерной лестнице. «Почему мы не можем взять человека, который свободно владеет латышским языком после трёх лет практики, на уровень выше, чем мы указали, да ещё и всё у них электронное, всё происходит?» - задаётся вопросом Барлоти.

Ситуация осложняется бюрократическими барьерами. Врач, о котором идёт речь, сдал экзамены, прошёл проверку Медицинской ассоциации, но процесс признания её диплома затягивается. «Это абсурд, и я не знаю, почему так происходит, ведь если человек не знал, я понимаю, люди десятилетиями жили здесь, не зная языка. Она же знает его в совершенстве и переехала сюда с детьми», - возмущается Барлоти.

Она подчёркивает, что такие специалисты, как этот врач, могли бы уехать в другие страны, например, в Германию, но выбирают остаться в Латвии. «Я больше не знаю, к кому обратиться, потому что мы боролись, мы её поддерживаем, она сдала экзамены, прошла и Медицинскую ассоциацию, и всё остальное, теперь снова встаёт вопрос о её дипломах, но об этом можно было бы спросить сразу. Я считаю, что это ещё одно искусственно созданное препятствие, чтобы мы могли принимать врачей, которые приезжают добровольно и хотят остаться здесь. Они не уехали в Германию, они остаются здесь и являются нашими людьми», - добавила Барлоти.

Эта история поднимает вопрос о необходимости упрощения процедур для иностранных медиков, готовых работать в Латвии. В условиях нехватки специалистов такие барьеры могут наносить ущерб не только врачам, но и всей системе здравоохранения.

Обновлено: 14:00 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

