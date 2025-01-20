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Опять щепки летят: в Зиепниеккалнсе спилены десятки лип, жители в ужасе — зачем?

Редакция PRESS 20 января, 2025 14:48

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Жители микрорайна Зиепниеккалнс жалуются Press.lv, что под маркой вырубки лесных угодий для строительства четвертой очереди Южного моста, ежедневно вырубаются деревья и вдоль главных дорог в самом микрорайоне:

- Срублено уже 25 лип! И это не конец. Ежедневно нас ждут новые сюрпризы. По какому принципу и зачем деревья вырубают, нам не объясняют. Уже по утрам страшно смотреть в окно, - признается Тамара, жительница девятиэтажки на Озолциема 32/1.

- Наши окна как раз выходят сосновый лес и на улицу Озолциема, не так давно спилили сосны, а на прошлой неделе вышла я на лоджию выпить кофе, а липовой аллеи, высаженной вдоль всей улицы  пятнадцать назад, уже нет! С верхних этажей видны одни пеньки, а сами липы валяются рядом на газонах.  Картина жуткая! За что с ними так поступили?  Трасса для грузовых фур ведь пройдет гораздо глубже в лесу - через пустырь, там уже и строительные работы ведутся, экскаваторы выравнивают почву под будущей дорогой.  А причем тут наши липы, которые растут на газонах вдоль многоэтажек по всей улице? Их что, тоже решили на дрова пустить, все под одну гребенку? Получается, никакой зелени у нас тут не останется? Предлагают дышать строительной пылью и никакого заслона от стройки не будет. Причем еще и бесхозяйственность налицо: порубленные стволы так на газонах и валяются, их не убирают уже несколько дней - выходишь на прогулку с собакой и сердце кровью обливается! А если кто-то из местных жителей, у кого печное отопление, возьмет древесину для своих хозяйственных нужд, сразу же оштрафуют за кражу.

Пенсионер Андрис ежедневно выходит на прогулку с палками для скандинавской ходьбы:

- Далеко в лес ходить не могу, здоровье не позволяет, а по аллейке прогуливаюсь. Теперь тут лысо все, непонятно, зачем это делается. Весной липы радовали зеленью, летом давали тень. У рабочих, которые их пилили, спрашивал, они отмалчиваются, сказали только, что они люди подневольные, а это приказ начальства. Я сам электрик, поэтому вижу, что проводам эти липы не мешали. от домов тоже довольно далеко растут. Рабочие отшучиваются: "Посадят вам новые!". Но ведь глупо одни пилить, а другие взамен сажать. Какая-то неразумная растрата бюджетных средств.

Возле Зиепниеккалнской гимназии тоже спилены деревья, родители и учителя пожимают плечами - зачем? Кому они мешали? Рижанка Ольга делится своими мыслями:

- И главное, какой урок такой бесхозяйственностью преподносится детям? "Подумаешь, спилили деревья, мы же новые взамен посадим."  Воспитывается какое-то бессердечное отношение к нашему зеленому богатству - деревьям. Несколько лет назад, по тому же решению Рижской думы аллею посадили, теперь другой созыв берет и спиливает. Абсурд. Вот такая куча веток валяется возле пешеходного перехода. Так и живем...

Press.lv обратился за комментарием в Rīgas meži. Увы, представитель этого предприятия Иева Гейстере, в ответ на конкретный вопрос, зачем вырубается липовая аллея вдоль улицы Озолциема, ничего внятного сообщить не смогла.

Представитель отдела коммуникации Рижской думы Айра Анцане в ответ на вопрос press.lv, зачем вырубается липовая аллея вдоль улицы Озолциема, поясняет:

- Вырубка деревьев, которая сейчас происходит на улице Озолциема, связана со строительными работами по возведению 4-ой очереди Южного моста. В настоящее время идут подготовительные работы для возведения временной дороги, которая необходима, чтобы можно было начать проводить коммуникации рядом с улицей Озолциема. Ведутся мобилизационные работы для возведения строительного городка. Также ведутся подготовительные работы для возведения искусственных конструкций, строительство тестовый свах и проверки их нагрузки. Деревья будут вырубаться в соответствии с предписанием утвержденного проекта и в соответствии с решениями, принятыми Комиссией Рижской думы по сохранению насаждений.

В рамках обоих проектов на участке от улицы Зиепниеккална до Виенибас гатве планируется посадка новых насаждений. Высадка новых саженцев по проекту предполагается вдоль улиц Озолциема, Малу и Валдекю, а также на островках внутри ротационных кругов. В общей сложности планируется посадить ~2 400 лиственных деревьев, ~2 500 кустов (аронии и т.д.), ~2700 хвойных деревьев (сосен) и более 15 000 низкорослых растений. Работы по посадке деревьев и кустарника предусмотрены в разках строительного проекта и будут вестись параллельно строительным работам.

- Местные жители интересуются, когда Rīgas meži объявят о том, что местные жители могут собирать остатки древесины, оставшиеся от вырубки деревьев и кустарника в микрорайоне Зиепниеккалнс (как это происходит обычно в случаях лесных работ)?

-На странице Rīgas meži даже есть бланк, который рижанам предлагается заполнить в случае, если они желают собирать остатки древесины на вырубках для отопления своих домов.

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