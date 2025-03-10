Опять рекордное тепло: сегодня в Латвии до +16

Облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с востока и юго-востока, на побережье будет ощущаться морской бриз.

В Риге выглянет солнце, дождя не будет. Ветер слабый с востока-юго-востока, воздух прогреется до +14...+15 градусов.

На погоду влияет область низкого давления. Самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии 10 марта, это +15,5 градусов в Добеле в 2014 году.

Как сообщалось, нынешнее тепло продержится недолго. Уже завтра погода начнет меняться.

Во вторник и среду местами ожидается небольшой дождь, ночью возможен мокрый снег и снег. Будет преобладать слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер.

Ночью температура воздуха составит -3…+3 градуса, днем ​​воздух прогреется до +4…+11 градусов, местами будет на несколько градусов холоднее.

В четверг вечером обширная зона осадков приблизится к территории Латвии, принеся дожди во многие районы страны, а в пятницу вечером местами также выпадет мокрый снег.

Текущие прогнозы указывают на то, что к концу недели осадки прекратятся, а на выходных, возможно, будет солнечная погода. Температура воздуха останется прежней — ночью столбик термометра во многих местах опустится ниже 0 градусов, а днем ​​не превысит 10 градусов.