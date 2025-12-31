Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 31. Декабря Завтра: Kalvis, Silvestrs, Silvis
Доступность

Опять оборваны кабели связи: в Финском заливе задержано судно

Редакция PRESS 31 декабря, 2025 17:13

Важно 0 комментариев

В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Эстонии, обнаружен разрыв кабеля связи между Финляндией и Эстонией, сообщает Latvijas Radio со ссылкой на финскую телекоммуникационную компанию Elisa. 

По информации Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии, за последние дни повреждены четыре кабеля связи, соединяющих Эстонию с другими странами, а также один кабель между островом Хийумаа и материковой частью страны.

В момент обнаружения повреждения кабеля Elisa утром 31 декабря поблизости было замечено судно, которое перемещалось из исключительной экономической зоны Эстонии в исключительную экономическую зону Финляндии.

Финская национальная телерадиокомпания сообщает, что судно взято под контроль властей в исключительной экономической зоне Финляндии в ходе операции с участием вертолета и патрульного корабля береговой охраны.

Полиция Финляндии возбудила уголовное дело для расследования произошедшего. В момент задержания якорная цепь судна находилась в воде. По данным финской газеты Helsingin Sanomat, задержанное судно называется Eagle S и ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Подрывает доверие к власти: журналиста вывели из зала и угрожают полицией
Важно

Подрывает доверие к власти: журналиста вывели из зала и угрожают полицией

Новая Зеландия и Австралия грандиозными салютами встретили 2026 год (ВИДЕО)
Важно

Новая Зеландия и Австралия грандиозными салютами встретили 2026 год (ВИДЕО)

Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты
Важно

Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Дорогие друзья!» Посол США пожелал россиянам здоровья и благополучия (ВИДЕО)

Важно 17:30

Важно 0 комментариев

Видеопоздравление с Новым годом, опубликованное послом США в России Дугласом Дайхаусом, вызвало бурную и неоднозначную реакцию в обществе. В ролике дипломат от имени Соединённых Штатов обратился к россиянам с новогодними пожеланиями.

Видеопоздравление с Новым годом, опубликованное послом США в России Дугласом Дайхаусом, вызвало бурную и неоднозначную реакцию в обществе. В ролике дипломат от имени Соединённых Штатов обратился к россиянам с новогодними пожеланиями.

Читать
Загрузка

Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

Новости Латвии 17:24

Новости Латвии 0 комментариев

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Читать

«Был пациент без половины головы»: советы врача для спокойного праздника

ЧП и криминал 17:03

ЧП и криминал 0 комментариев

Многие не представляют празднование Нового года без яркого фейерверка во дворе собственного дома, нередко не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести на всю дальнейшую жизнь — одна ошибка может стоить руки или даже жизни. Исполнительный директор Латвийского центра микрохирургии Янис Бендикс напоминает: петарда, взорвавшаяся в ладони, по своему воздействию сопоставима с маломощной гранатой, а последствия часто бывают необратимыми.

Многие не представляют празднование Нового года без яркого фейерверка во дворе собственного дома, нередко не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести на всю дальнейшую жизнь — одна ошибка может стоить руки или даже жизни. Исполнительный директор Латвийского центра микрохирургии Янис Бендикс напоминает: петарда, взорвавшаяся в ладони, по своему воздействию сопоставима с маломощной гранатой, а последствия часто бывают необратимыми.

Читать

Новая Зеландия и Австралия грандиозными салютами встретили 2026 год (ВИДЕО)

Важно 16:53

Важно 0 комментариев

Окленд стал первым крупным мегаполисом, встретившим 2026 год: наступление Нового года здесь отметили ярким салютом с Небесной башни Sky Tower — самого высокого здания Новой Зеландии.

Окленд стал первым крупным мегаполисом, встретившим 2026 год: наступление Нового года здесь отметили ярким салютом с Небесной башни Sky Tower — самого высокого здания Новой Зеландии.

Читать

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

Новости Латвии 16:49

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

Читать

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге

Важно 16:41

Важно 0 комментариев

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

Читать