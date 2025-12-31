Опять оборваны кабели связи: в Финском заливе задержано судно

По информации Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии, за последние дни повреждены четыре кабеля связи, соединяющих Эстонию с другими странами, а также один кабель между островом Хийумаа и материковой частью страны.

В момент обнаружения повреждения кабеля Elisa утром 31 декабря поблизости было замечено судно, которое перемещалось из исключительной экономической зоны Эстонии в исключительную экономическую зону Финляндии.

Финская национальная телерадиокомпания сообщает, что судно взято под контроль властей в исключительной экономической зоне Финляндии в ходе операции с участием вертолета и патрульного корабля береговой охраны.

Полиция Финляндии возбудила уголовное дело для расследования произошедшего. В момент задержания якорная цепь судна находилась в воде. По данным финской газеты Helsingin Sanomat, задержанное судно называется Eagle S и ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.