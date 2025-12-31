"Мы в Латвии живем по латвийскому времени, поэтому в дальнейшем время для новогодних фейерверков в Риге будет с наступления полуночи до часа ночи. Этого промежутка времени достаточно, чтобы желающие отметили приход Нового года салютом, но не мешали ночному отдыху окружающих", - прокомментировал заместитель мэра по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды.

Таким образом дума хочет сломать устоявшиеся годами в части общества традиции использования пиротехники в Новый год для прославления страны-агрессора. "Если кто-то хочет праздновать по московскому времени, то это смело можно сделать в другой стране - граница нашей страны для таких людей открыта", - подчеркнул политик.

В новогоднюю ночь силы муниципальной полиции будут максимально направлены на обеспечение безопасности в городе, в том числе на контроль за использованием пиротехники. "Каждый очевидец нарушений также может произвести фото- или видеофиксацию и сообщить в полицию самоуправления о нарушении", - добавил политик.

Как сообщалось, Рижская дума приняла новые обязательные правила о запрете пиротехники в ночное время в городе.

Чтобы не нарушать ночной покой жителей, новые правила предусматривают в период с 1 июня по 31 августа запрет на использование пиротехники с 23:00 до 7:00, а в период с 1 сентября по 31 мая - с 22:00 до 7:00. Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, проведение которых согласовано со столичным самоуправлением, а также в новогоднюю ночь с 24:00 до 1:00.

За нарушение правил предусмотрен административный штраф - до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических.