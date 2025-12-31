Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сообщайте куда следует: рижан призывают фиксировать «неправильные» салюты (2)

© LETA 31 декабря, 2025 12:38

Важно 2 комментариев

Свидетелей нарушения новых правил по использованию фейерверков в Риге в новогоднюю ночь призывают фиксировать нарушения на фото и видео, сообщили агентству ЛЕТА в городском самоуправлении. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призвал жителей соблюдать новые правила по использованию фейерверков в Риге в новогоднюю ночь: использовать пиротехнику только в период с полуночи до часа ночи.

"Мы в Латвии живем по латвийскому времени, поэтому в дальнейшем время для новогодних фейерверков в Риге будет с наступления полуночи до часа ночи. Этого промежутка времени достаточно, чтобы желающие отметили приход Нового года салютом, но не мешали ночному отдыху окружающих", - прокомментировал заместитель мэра по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды.

Таким образом дума хочет сломать устоявшиеся годами в части общества традиции использования пиротехники в Новый год для прославления страны-агрессора. "Если кто-то хочет праздновать по московскому времени, то это смело можно сделать в другой стране - граница нашей страны для таких людей открыта", - подчеркнул политик.

В новогоднюю ночь силы муниципальной полиции будут максимально направлены на обеспечение безопасности в городе, в том числе на контроль за использованием пиротехники. "Каждый очевидец нарушений также может произвести фото- или видеофиксацию и сообщить в полицию самоуправления о нарушении", - добавил политик.

Как сообщалось, Рижская дума приняла новые обязательные правила о запрете пиротехники в ночное время в городе.

Чтобы не нарушать ночной покой жителей, новые правила предусматривают в период с 1 июня по 31 августа запрет на использование пиротехники с 23:00 до 7:00, а в период с 1 сентября по 31 мая - с 22:00 до 7:00. Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, проведение которых согласовано со столичным самоуправлением, а также в новогоднюю ночь с 24:00 до 1:00.

За нарушение правил предусмотрен административный штраф - до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических.

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе
Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)
Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре
Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют (2)

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Из «беспартийных» в «республиканцы»: политические метания Херманиса (2)

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе (2)

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса (2)

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны? (2)

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО) (2)

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей (2)

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

