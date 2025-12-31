Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Был пациент без половины головы»: советы врача для спокойного праздника

Редакция PRESS 31 декабря, 2025 09:16

Многие не представляют празднование Нового года без яркого фейерверка во дворе собственного дома, нередко не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести на всю дальнейшую жизнь — одна ошибка может стоить руки или даже жизни. Исполнительный директор Латвийского центра микрохирургии Янис Бендикс напоминает: петарда, взорвавшаяся в ладони, по своему воздействию сопоставима с маломощной гранатой, а последствия часто бывают необратимыми.

В беседе с порталом Jauns.lv врач отмечает, что по сравнению с ситуацией 10–20 лет назад число травм, вызванных пиротехникой, существенно сократилось. Он вспоминает времена, когда в новогоднюю ночь приходилось задействовать сразу две хирургические бригады, поскольку в больницу массово поступали пострадавшие, купившие некачественные изделия в различных «подпольных лавках». Тогда операции начинались примерно в 23:15 и нередко продолжались до самого утра.

«Сейчас ситуация изменилась — анализ дежурных отчётов показывает, что за последние два года именно в новогоднюю ночь в Латвийском центре микрохирургии не было зарегистрировано специфических тяжёлых микрохирургических травм, вызванных пиротехникой», — говорит Бендикс, объясняя это более жёстким контролем рынка и ответственностью лицензированных продавцов.

При этом он подчёркивает, что это не означает полного отсутствия травм от пиротехники — более лёгкие повреждения чаще всего фиксируют медики Службы неотложной медицинской помощи или их лечат в травмпунктах.

Маломощная граната

Тем не менее терять бдительность нельзя. Врач вспоминает, что самая серьёзная микрохирургическая травма за последние годы была зафиксирована на рубеже 2023–2024 годов, когда у человека в руке взорвалась петарда, причинив крайне тяжёлые повреждения. Он сравнивает это с эффектом взрыва маломощной гранаты в ладони.

Тогда медики сделали всё возможное, чтобы спасти руку пациента. Микрохирург поясняет, что существует огромная разница между резаной раной и травмой от взрыва. Если человек порезал руку ножом, опытный хирург зачастую может успешно ушить ткани, восстановив и внешний вид, и функции. Совсем иная ситуация при взрыве. «Ткани, разорванные взрывом, невозможно восстановить до исходного состояния никакими методами. Можно лишь сохранить то, что ещё можно спасти», — отмечает врач. После этого следуют месяцы, а порой и годы сложного лечения с реконструкциями и пересадкой тканей из других частей тела, чтобы рука могла выполнять хотя бы базовые функции.

Случай, шокировавший даже опытных врачей

Бендикс вспоминает случай, который остался в памяти как особенно трагический. «У нас был пациент, у которого не было половины головы», — рассказывает врач. Несчастье произошло, когда человек заглянул в не сработавшую пиротехническую установку, пытаясь понять, почему она не сработала. Борьба за жизнь мужчины длилась несколько месяцев.

Хотя пациента в итоге выписали, врач подчёркивает, что исход был «чрезвычайно печальным» с точки зрения качества его дальнейшей жизни. «Особенно сейчас, когда мы видели пациентов, раненых на войне в Украине, такие травмы кажутся ещё более бессмысленными», — говорит он, указывая на контраст между военными увечьями и безответственным обращением с пиротехникой.

Особенно опасные ситуации: горизонтальные выстрелы

Одной из самых опасных ошибок является неправильное закрепление пиротехники. Бендикс особо выделяет рискованную практику установки петард или ракет в пустые стеклянные бутылки — метод, который часто встречается в южных странах, например в Италии. Если бутылка опрокидывается, заряд летит не вверх, а горизонтально, вызывая тяжёлые травмы.

«Если почитать отчёты из таких стран, как Италия, почти ни один год не обходится без серьёзных происшествий», — предупреждает врач.

Основная проблема — траектория полёта снаряда. Если крупная пиротехническая установка падает, ракеты летят параллельно земле. Это создаёт особенно высокий риск для детей и домашних животных. Если у взрослых горизонтально летящий заряд чаще всего травмирует нижние конечности, то у детей и животных из-за их роста траектория приходится на глаза, лицо и другие жизненно важные органы.

Отвечая на вопрос, следует ли в Латвии запретить использование пиротехники, как это предлагалось в Германии, Бендикс напоминает, что Латвийская ассоциация микрохирургов в своё время предлагала ввести «права на пиротехнику» — по аналогии с водительским удостоверением, подтверждающим умение обращаться с опасными технологиями. Хотя это предложение было отклонено, он подчёркивает, что главным гарантом безопасности остаётся здравый смысл самих людей.

«Золотые правила» врача для безопасного праздника

Чтобы праздник не обернулся трагедией, микрохирург призывает соблюдать несколько жёстких принципов:

1. «Принцип водителя»
Человек, запускающий пиротехнику, должен быть в таком же состоянии, в каком ему было бы разрешено сесть за руль. Алкоголь и взрывы несовместимы. «Для храбрости» выпить или праздновать с бокалом в руке возле установки категорически запрещено.

2. Устойчивая основа и инструкция
Никогда не запускайте пиротехнику с рук и не используйте нестабильные конструкции (например, бутылки). Перед поджиганием обязательно прочитайте инструкцию и закрепите устройство так, чтобы оно не могло опрокинуться.

3. Окружающая среда и погода
Не запускайте фейерверки при сильном ветре или в густонаселённых местах. В Риге очень мало легальных и безопасных мест для использования пиротехники — прежде чем это делать, стоит подумать, оправданы ли риск и шум.

4. Безопасность детей
Пиротехнику нужно хранить в недоступном для детей месте. Никогда не позволяйте детям самостоятельно поджигать ракеты, даже если они кажутся безобидными.

«Новый год гораздо приятнее встречать, когда в воздух летят петарды, а не ваши пальцы», — подытоживает врач, желая коллегам спокойных дежурств, а жителям — праздников без сирен скорой помощи и пожарных.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге

Важно 10:02

Важно 0 комментариев

Чулпан Хаматова, Маша Машкова и Василий Зоркий привезут в Таллин уникальный театральный проект — постановку по пьесе Ивана Вырыпаева, одного из самых признанных современных европейских драматургов, «Самые высокие деревья на Земле». В беседе с эстонским изданием Postimees накануне приезда в Таллин Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, изучении латышского языка и поделилась планами на Новый год.

Как в кино! Дерзкое ограбление банка в Германии

Мир 10:01

Мир 0 комментариев

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Важно 09:51

Важно 0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре

Важно 09:45

Важно 0 комментариев

Агрессивно настроенный пассажир автобуса в Иецаве в пылу конфликта решил применить оружие. Выстрел никого из пассажиров физически не ранил, однако после случившегося несколько человек испытали сильное эмоциональное потрясение. Теперь агрессору предстоит отвечать за содеянное перед законом, сообщает программа Degpunktā. 

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа

Выбор редакции 09:40

Выбор редакции 0 комментариев

В ночь на 26 декабря в Баусском районе на трассе A7 полицейские остановили BMW, водитель которого гнала со скоростью 167 км/ч на участке с ограничением 90 км/ч, то есть превышая на 77 км/ч.

«Думали, просто спит»: по недосмотру медиков умерла годовалая девочка

Важно 09:36

Важно 0 комментариев

Административный районный суд в Резекне 12 декабря постановил обязать Инспекцию здравоохранения издать административный акт о выплате 123 792 евро из Фонда риска медицинского лечения в пользу матери, чья 11-месячная дочь умерла в Даугавпилсской региональной больнице из-за недостаточного надзора во время транспортировки между отделениями, сообщает портал apollo.lv.

Цены в ресторанах высокие, как никогда прежде: рекорды уходящего года

Важно 09:32

Важно 0 комментариев

Уровень цен в сфере общественного питания в Латвии достиг самого высокого уровня за всё время, заявил агентству LETA председатель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис. По его словам, 2025 год в латвийской сфере общественного питания будет отмечен рекордным оборотом, что на первый взгляд может показаться хорошим показателем роста отрасли, однако его «затмевает» столь же рекордный рост издержек.

