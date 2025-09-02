Купаться разрешили: в Даугаве улучшилось качество воды

Последние анализы воды показывают, что теперь купание разрешено и в Даугаве в районе Румбулы, где ранее купание было запрещено.

Санитарная инспекция проверяет качество воды в официальных зонах купания, а Департамент жилищного строительства и охраны окружающей среды контролирует качество воды для купания в 20 популярных зонах отдыха вблизи водоемов.

Как сообщалось, на основании результатов анализов, проведенных Инспекцией здравоохранения 26 августа, купание в зоне купания Румбула на реке Даугава в Риге было запрещено.

В зоне купания зафиксировано повышенное микробиологическое загрязнение.

Муниципалитет установил соответствующие запрещающие знаки в зоне купания.