На вопрос, куда ведёт страну правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини, Робертс Зиле прежде всего отметил, что она продолжает политику своего предшественника и однопартийца Кришьяниса Кариньша.

Как известно, правительство Кариньша работало во время пандемии COVID-19 и, в отличие от других стран, накопило значительно большие долги.

«Политика Силини продолжается в том же духе, но обстоятельства кардинально изменились», — говорит Зиле.

Куда это приведёт и чем закончится, ему до конца не ясно, но оптимистичной картины не вырисовывается. Он считает, что без изменений в налогах, что означает повышение НДС и пересмотр еще какого-либо другого налога, не обойтись.

Однако, по его словам, изменения не произойдут сразу, поскольку в следующем году ожидаются выборы в Сейм, и принятие таких решений перед выборами не будет популярным.

«Это отложат на 2027 год, но тому правительству, которое придёт в конце 2026 года — совершенно новому или похожему на правительство Силини, — придётся принимать очень неприятные решения», - отметил он.