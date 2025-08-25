Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини (1)

Редакция PRESS 25 августа, 2025 16:24

Новости Латвии

LETA

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

На вопрос, куда ведёт страну правительство под руководством премьер-министра Эвики Силини, Робертс Зиле прежде всего отметил, что она продолжает политику своего предшественника и однопартийца Кришьяниса Кариньша.

Как известно, правительство Кариньша работало во время пандемии COVID-19 и, в отличие от других стран, накопило значительно большие долги.

«Политика Силини продолжается в том же духе, но обстоятельства кардинально изменились», — говорит Зиле.

Куда это приведёт и чем закончится, ему до конца не ясно, но оптимистичной картины не вырисовывается. Он считает, что без изменений в налогах, что означает повышение НДС и пересмотр еще какого-либо другого налога, не обойтись.

Однако, по его словам, изменения не произойдут сразу, поскольку в следующем году ожидаются выборы в Сейм, и принятие таких решений перед выборами не будет популярным.

«Это отложат на 2027 год, но тому правительству, которое придёт в конце 2026 года — совершенно новому или похожему на правительство Силини, — придётся принимать очень неприятные решения», - отметил он.

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства» (1)

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом (1)

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Читать

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело (1)

Важно 09:09

Важно

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Читать

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО) (1)

Важно 09:05

Важно

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Читать

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США (1)

Мир 08:58

Мир

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Читать

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток (1)

Важно 08:53

Важно

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Читать

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе (1)

Важно 08:44

Важно

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать