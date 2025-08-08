Опрос: 69% респондентов в Украине — за переговоры

За три с половиной года войны, развязанной Россией против их страны, поддержка жителями Украины усилий по борьбе до победного конца упала до минимального показателя.

В ходе опроса, проведенного социологическим институтом Gallup в начале июля и обнародованного в четверг, 7 августа, 69% респондентов заявили, что поддерживают скорейшее завершение войны путем переговоров.

Еще 24% опрошенных указали, что выступают за продолжение боевых действий до победы.

Эти итоги свидетельствуют почти о полной смене вектора общественного мнения в сравнении с результатами опроса 2022 года. Тогда 22% респондентов поддержали первое высказывание, а 73% - второе.