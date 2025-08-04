Опасная мода у малолетних девчонок в соцсети: родители в курсе?

В мессенджере WhatsApp, который ещё недавно был просто платформой для личного общения, стремительно набирают популярность открытые сообщества. И именно там сегодня разворачивается тревожная картина: совсем юные девочки, едва перешагнувшие порог начальной школы, ведут свои блоги, не осознавая, насколько это может быть опасно.

Вот о чем рассказала Линда Страздиня. Эта "находка" в соцсети встревожила женщину, и она решила публично обратиться к родителям: будьте внимательны, присматривайтесь к тому, чем живут ваши дети в цифровом мире.

Линда напомнила, что по правилам WhatsApp пользоваться сервисом разрешается только с 13 лет, но девочки, которых она увидела, явно были гораздо младше.

«Сначала это кажется невинным — творческое самовыражение, интерес к технологиям. Но когда дети начинают раскрывать личную информацию и стремятся к популярности любой ценой — это уже опасно,» — подчеркнула она.

На одном из таких каналов она обнаружила целые экскурсии по домам, видео с переодеваниями и макияжем, рассказы о поездках, фотографии на фоне родных улиц с хорошо читаемыми названиями — и всё это на глазах у тысяч подписчиков.

«Это настоящие микро-инфлюенсеры, — говорит она. — Но кто именно среди этих подписчиков? И понимают ли сами дети, на что идут?»

Она обращает внимание на ещё одну сторону проблемы: жажда популярности толкает девочек к соревнованию, стремлению подражать взрослым блогерам, постоянному сравнению и чувству, что они должны всё время быть «в образе». Это разрушает самооценку и искажает восприятие себя.

«Интернет может быть прекрасным пространством для ребёнка — если взрослые рядом и помогают понять, как им пользоваться безопасно», — подытожила Линда.

Родителям стоит не просто наблюдать со стороны, а активно вовлекаться в цифровую жизнь своих детей: разговаривать, объяснять, показывать, где границы. Потому что некоторые двери, открывшись слишком рано, могут привести не туда.

ФОТО имиджевое