Опасная мода у малолетних девчонок в соцсети: родители в курсе?

Редакция PRESS 4 августа, 2025 17:21

Выбор редакции

Жительница Латвии, Линда Страздиня, поделилась в Facebook пугающим открытием. Она случайно наткнулась на десятки аккаунтов, где маленькие девочки — по её наблюдениям, младше 11 лет — выкладывают видео «room tours», ролики в духе «get ready with me», фотографии в купальниках и даже рассказывают, где живут и куда собираются пойти.

В мессенджере WhatsApp, который ещё недавно был просто платформой для личного общения, стремительно набирают популярность открытые сообщества. И именно там сегодня разворачивается тревожная картина: совсем юные девочки, едва перешагнувшие порог начальной школы, ведут свои блоги, не осознавая, насколько это может быть опасно.

Вот о чем рассказала Линда Страздиня. Эта "находка" в соцсети встревожила женщину, и она решила публично обратиться к родителям: будьте внимательны, присматривайтесь к тому, чем живут ваши дети в цифровом мире.

Линда напомнила, что по правилам WhatsApp пользоваться сервисом разрешается только с 13 лет, но девочки, которых она увидела, явно были гораздо младше.

«Сначала это кажется невинным — творческое самовыражение, интерес к технологиям. Но когда дети начинают раскрывать личную информацию и стремятся к популярности любой ценой — это уже опасно,» — подчеркнула она.

На одном из таких каналов она обнаружила целые экскурсии по домам, видео с переодеваниями и макияжем, рассказы о поездках, фотографии на фоне родных улиц с хорошо читаемыми названиями — и всё это на глазах у тысяч подписчиков.

«Это настоящие микро-инфлюенсеры, — говорит она. — Но кто именно среди этих подписчиков? И понимают ли сами дети, на что идут?»

Она обращает внимание на ещё одну сторону проблемы: жажда популярности толкает девочек к соревнованию, стремлению подражать взрослым блогерам, постоянному сравнению и чувству, что они должны всё время быть «в образе». Это разрушает самооценку и искажает восприятие себя.

«Интернет может быть прекрасным пространством для ребёнка — если взрослые рядом и помогают понять, как им пользоваться безопасно», — подытожила Линда.

Родителям стоит не просто наблюдать со стороны, а активно вовлекаться в цифровую жизнь своих детей: разговаривать, объяснять, показывать, где границы. Потому что некоторые двери, открывшись слишком рано, могут привести не туда.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

