ООН: Россия применяет сексуализированные пытки к украинцам

"Эти отдельные заявления, отражающие опыт четырех женщин и шести мужчин, действительно ужасающи", - отметила Эдвардс. "Однако они (заявления. - Ред.) представляют собой лишь небольшую часть более широкой, хорошо задокументированной картины", - добавила она.

По утверждению спецдокладчика ООН, "становится все более очевидным, что преднамеренная и систематическая политика пыток, проводимая Российской Федерацией в Украине, включает в себя сексуальные пытки и другие виды сексуального насилия, в том числе в отношении гражданского населения".

Во всех задокументированных случаях речь шла о пытках с применением электрошока, в том числе - к половым органам, заявили в ООН. Мирных жителей избивали, пинали, завязывали им глаза, а в некоторых случаях имитировали утопление и проводили имитацию казни, добавляют во всемирной организации.

Спецдокладчик ООН: Мирное население должно быть защищено

Одно из основных правил международного права в военных конфликтах гласит, что мирное население должно быть защищено, напомнила Эдвардс, потребовав призвать РФ к ответу.

Имеются также "достоверные свидетельства" произвольных арестов и задержаний, насильственных исчезновений и серьезных нарушений права гражданских лиц на здоровье, отметила спецдокладчик. Полученная информация также свидетельствует о случаях смерти в местах содержания под стражей в результате пыток, в том числе - в результате отказа в медпомощи, подчеркнула представитель ООН.

Одна из женщин остается под стражей в РФ

Эксперты призвали правительство России предоставить дополнительную информацию о конкретных случаях, а также о мерах, принимаемых для предотвращения подобных действий со стороны российских военных, разведывательных и следственных органов. Одна из женщин по-прежнему находится под стражей в РФ, было подано ходатайство о ее срочном освобождении, уточнили в организации.

Европарламент в июле призвал Европейский Союз ввести персональные санкции против российских должностных лиц, ответственных за насилие и пытки в отношении заключенных и задержанных украинцев. В Страсбурге была принята специальная резолюции "О положении незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, а также о продолжающихся бомбардировках мирного населения Украины". "За" проголосовали 507 депутатов, "против" - 77, воздержались - 45.