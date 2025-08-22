Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ООН: Россия применяет сексуализированные пытки к украинцам

22 августа, 2025 09:20

Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках и жестоком обращении Элис Джилл Эдвардс и ряд других экспертов направили в РФ досье с обвинениями в сексуализированных пытках в отношении 10 украинских мирных жителей, подвергшихся насилию в оккупированных Россией регионах Украины, включая Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в пресс-службе всемирной организации.

"Эти отдельные заявления, отражающие опыт четырех женщин и шести мужчин, действительно ужасающи", - отметила Эдвардс. "Однако они (заявления. - Ред.) представляют собой лишь небольшую часть более широкой, хорошо задокументированной картины", - добавила она.

По утверждению спецдокладчика ООН, "становится все более очевидным, что преднамеренная и систематическая политика пыток, проводимая Российской Федерацией в Украине, включает в себя сексуальные пытки и другие виды сексуального насилия, в том числе в отношении гражданского населения".

Во всех задокументированных случаях речь шла о пытках с применением электрошока, в том числе - к половым органам, заявили в ООН. Мирных жителей избивали, пинали, завязывали им глаза, а в некоторых случаях имитировали утопление и проводили имитацию казни, добавляют во всемирной организации.

Спецдокладчик ООН: Мирное население должно быть защищено

Одно из основных правил международного права в военных конфликтах гласит, что мирное население должно быть защищено, напомнила Эдвардс, потребовав призвать РФ к ответу.

Имеются также "достоверные свидетельства" произвольных арестов и задержаний, насильственных исчезновений и серьезных нарушений права гражданских лиц на здоровье, отметила спецдокладчик. Полученная информация также свидетельствует о случаях смерти в местах содержания под стражей в результате пыток, в том числе - в результате отказа в медпомощи, подчеркнула представитель ООН.

Одна из женщин остается под стражей в РФ

Эксперты призвали правительство России предоставить дополнительную информацию о конкретных случаях, а также о мерах, принимаемых для предотвращения подобных действий со стороны российских военных, разведывательных и следственных органов. Одна из женщин по-прежнему находится под стражей в РФ, было подано ходатайство о ее срочном освобождении, уточнили в организации.

Европарламент в июле призвал Европейский Союз ввести персональные санкции против российских должностных лиц, ответственных за насилие и пытки в отношении заключенных и задержанных украинцев. В Страсбурге была принята специальная резолюции "О положении незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, а также о продолжающихся бомбардировках мирного населения Украины". "За" проголосовали 507 депутатов, "против" - 77, воздержались - 45.

24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины
14:00

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар
13:45

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими
13:26

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии
13:02

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю
12:54

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг
12:35

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории
11:54

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

