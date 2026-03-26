Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Они везли то, что исчезает при касании: учёные вывезли антиматерию на грузовике

Редакция PRESS 26 марта, 2026 13:18

Наука 0 комментариев

Это звучит как эксперимент, который не должен был получиться.

Но он получился.

Учёные впервые вывезли антиматерию за пределы лаборатории — не в теории, а по обычной дороге.

Внутри контейнера было… всего 92 частицы.

Антипротоны.

Меньше, чем в пылинке. Но именно они — одни из самых «капризных» во Вселенной.

Проблема в том, что антиматерия не терпит контакта.
Вообще.

Стоит ей коснуться обычного вещества — даже на долю секунды — и происходит аннигиляция. Вспышка энергии, и частицы просто исчезают.

Поэтому перевозка выглядела как баланс на грани невозможного.

Контейнер размером примерно с куб держал частицы «в подвешенном состоянии»: мощные магнитные поля, почти абсолютный ноль (−269°C) и вакуум не давали им коснуться стенок.

Ни единого касания.

Даже случайного.

Сам заезд длился около получаса. Вся система работала примерно четыре часа — и этого хватило, чтобы доказать главное:

антиматерию можно вывозить из лаборатории.

Зачем всё это?

Потому что именно она может объяснить один из самых странных вопросов науки.

Почему мы вообще существуем.

По расчётам, после рождения Вселенной материи и антиматерии должно было быть поровну. Они должны были уничтожить друг друга.

Но этого не произошло.

Почему — никто не знает.

И теперь учёные хотят возить антиматерию в другие лаборатории, где условия чище и точнее, чтобы наконец это проверить.

Есть только одна проблема.

Контейнер держит частицы около четырёх часов. А, например, до Германии — ехать почти вдвое дольше.

То есть следующая задача звучит почти абсурдно:

научиться перевозить то, что исчезает при малейшем касании — ещё дальше.

И, похоже, это только начало.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?
Важно

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Важно

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Важно

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать