Они везли то, что исчезает при касании: учёные вывезли антиматерию на грузовике

Но он получился.
Учёные впервые вывезли антиматерию за пределы лаборатории — не в теории, а по обычной дороге.
Внутри контейнера было… всего 92 частицы.
Антипротоны.
Меньше, чем в пылинке. Но именно они — одни из самых «капризных» во Вселенной.
Проблема в том, что антиматерия не терпит контакта.
Вообще.
Стоит ей коснуться обычного вещества — даже на долю секунды — и происходит аннигиляция. Вспышка энергии, и частицы просто исчезают.
Поэтому перевозка выглядела как баланс на грани невозможного.
Контейнер размером примерно с куб держал частицы «в подвешенном состоянии»: мощные магнитные поля, почти абсолютный ноль (−269°C) и вакуум не давали им коснуться стенок.
Ни единого касания.
Даже случайного.
Сам заезд длился около получаса. Вся система работала примерно четыре часа — и этого хватило, чтобы доказать главное:
антиматерию можно вывозить из лаборатории.
Зачем всё это?
Потому что именно она может объяснить один из самых странных вопросов науки.
Почему мы вообще существуем.
По расчётам, после рождения Вселенной материи и антиматерии должно было быть поровну. Они должны были уничтожить друг друга.
Но этого не произошло.
Почему — никто не знает.
И теперь учёные хотят возить антиматерию в другие лаборатории, где условия чище и точнее, чтобы наконец это проверить.
Есть только одна проблема.
Контейнер держит частицы около четырёх часов. А, например, до Германии — ехать почти вдвое дольше.
То есть следующая задача звучит почти абсурдно:
научиться перевозить то, что исчезает при малейшем касании — ещё дальше.
И, похоже, это только начало.