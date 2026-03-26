Они везли то, что исчезает при касании: учёные вывезли антиматерию на грузовике

Но он получился.

Учёные впервые вывезли антиматерию за пределы лаборатории — не в теории, а по обычной дороге.

Внутри контейнера было… всего 92 частицы.

Антипротоны.

Меньше, чем в пылинке. Но именно они — одни из самых «капризных» во Вселенной.

Проблема в том, что антиматерия не терпит контакта.

Вообще.

Стоит ей коснуться обычного вещества — даже на долю секунды — и происходит аннигиляция. Вспышка энергии, и частицы просто исчезают.

Поэтому перевозка выглядела как баланс на грани невозможного.

Контейнер размером примерно с куб держал частицы «в подвешенном состоянии»: мощные магнитные поля, почти абсолютный ноль (−269°C) и вакуум не давали им коснуться стенок.

Ни единого касания.

Даже случайного.

Сам заезд длился около получаса. Вся система работала примерно четыре часа — и этого хватило, чтобы доказать главное:

антиматерию можно вывозить из лаборатории.

Зачем всё это?

Потому что именно она может объяснить один из самых странных вопросов науки.

Почему мы вообще существуем.

По расчётам, после рождения Вселенной материи и антиматерии должно было быть поровну. Они должны были уничтожить друг друга.

Но этого не произошло.

Почему — никто не знает.

И теперь учёные хотят возить антиматерию в другие лаборатории, где условия чище и точнее, чтобы наконец это проверить.

Есть только одна проблема.

Контейнер держит частицы около четырёх часов. А, например, до Германии — ехать почти вдвое дольше.

То есть следующая задача звучит почти абсурдно:

научиться перевозить то, что исчезает при малейшем касании — ещё дальше.

И, похоже, это только начало.