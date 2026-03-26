Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

На Луцавсалу станет заезжать автобус 10-го маршрута

Редакция PRESS 26 марта, 2026 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Риге 10-й автобус, который курсирует от улицы Абренес до Яунмарупе, отныне будет заезжать также и на Луцавсалу, сообщила агентству LETA отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

На Луцавсале планируется обустроить три новые остановки для более удобного проезда до нужного пункта назначения.

Как пояснили в самоуправлении, на Луцавсале построена новая уличная инфраструктура, созданы остановки общественного транспорта и разворотная площадка, что позволит обеспечить общественный транспорт ближе к семейным огородам, расположенным в южной части Луцавсалы.

В настоящее время ближайшие остановки общественного транспорта находятся на Островном мосту и у Мукусальского кольца.

Автобус 10-го маршрута в направлении от улицы Абренес будет следовать по маршруту до улицы Муксалас, далее от Мукусальского кольца повернёт на улицу Луцавсалас, затем на улицу Лайву до разворотной площадки, далее по улице Лайву, улице Луцавсалас, Мукусальскому кольцу, по Улманя и продолжит движение по маршруту в сторону Яунмарупе.

В направлении от Яунмарупе автобусы будут следовать по маршруту до улицы Улманя, далее от Мукусальского кольца повернут на улицу Луцавсалас, на улицу Лайву до разворотной площадки, далее по улице Лайву, улице Луцавсалас, Мукусальскому кольцу, улице Мукусалас и продолжат движение по маршруту в сторону улицы Абренес.

Автобус по новому маршруту начнёт курсировать после получения всех необходимых согласований.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Важно

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?
Важно

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать