На Луцавсалу станет заезжать автобус 10-го маршрута

На Луцавсале планируется обустроить три новые остановки для более удобного проезда до нужного пункта назначения.

Как пояснили в самоуправлении, на Луцавсале построена новая уличная инфраструктура, созданы остановки общественного транспорта и разворотная площадка, что позволит обеспечить общественный транспорт ближе к семейным огородам, расположенным в южной части Луцавсалы.

В настоящее время ближайшие остановки общественного транспорта находятся на Островном мосту и у Мукусальского кольца.

Автобус 10-го маршрута в направлении от улицы Абренес будет следовать по маршруту до улицы Муксалас, далее от Мукусальского кольца повернёт на улицу Луцавсалас, затем на улицу Лайву до разворотной площадки, далее по улице Лайву, улице Луцавсалас, Мукусальскому кольцу, по Улманя и продолжит движение по маршруту в сторону Яунмарупе.

В направлении от Яунмарупе автобусы будут следовать по маршруту до улицы Улманя, далее от Мукусальского кольца повернут на улицу Луцавсалас, на улицу Лайву до разворотной площадки, далее по улице Лайву, улице Луцавсалас, Мукусальскому кольцу, улице Мукусалас и продолжат движение по маршруту в сторону улицы Абренес.

Автобус по новому маршруту начнёт курсировать после получения всех необходимых согласований.