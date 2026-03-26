100 000 лет без самцов : учёные раскрыли главный генетический трюк маленькой рыбы в Амазонке

Маленькая рыба амазонская моллинезия живёт без самцов — и, похоже, прекрасно себя чувствует.
Все особи — самки.
И каждая рождает… копии самой себя.
Без генетического вклада «отца».
Такой способ размножения называется гиногенез. Формально самцы других видов нужны — но только чтобы «запустить процесс». Их ДНК в потомство не попадает вообще.
Звучит как идеальная схема?
Не совсем.
С точки зрения эволюции это должно было закончиться катастрофой. Без смешивания генов вредные мутации накапливаются — и вид обычно вымирает.
По расчётам, такие виды «живут» не больше 10 000 лет.
Но эта рыба существует уже около 100 000.
Почему она всё ещё здесь — долго оставалось загадкой.
И вот теперь учёные нашли ответ.
Оказалось, у этих рыб есть механизм, который позволяет… «чистить» собственный геном.
Они умеют избавляться от вредных мутаций и восстанавливать повреждённые участки ДНК — как будто постоянно делают внутренний ремонт.
Без участия партнёра.
Фактически — обходя одно из главных ограничений эволюции.
Именно это позволяет им выживать там, где другие «самоклонирующиеся» виды не выдерживают.
Учёные признают: это серьёзный вызов привычным представлениям о том, как вообще должна работать эволюция сложных организмов.
И возможно — только возможно — подобные механизмы есть и у других видов, просто мы их ещё не нашли.
Пока же остаётся факт, который звучит почти дерзко:
есть позвоночное, которому самцы не нужны.
И оно не исчезает.