100 000 лет без самцов : учёные раскрыли главный генетический трюк маленькой рыбы в Амазонке

Редакция PRESS 26 марта, 2026 14:21

Животные 0 комментариев

Есть вид, который будто игнорирует правила природы.

Маленькая рыба амазонская моллинезия живёт без самцов — и, похоже, прекрасно себя чувствует.

Все особи — самки.
И каждая рождает… копии самой себя.

Без генетического вклада «отца».

Такой способ размножения называется гиногенез. Формально самцы других видов нужны — но только чтобы «запустить процесс». Их ДНК в потомство не попадает вообще.

Звучит как идеальная схема?

Не совсем.

С точки зрения эволюции это должно было закончиться катастрофой. Без смешивания генов вредные мутации накапливаются — и вид обычно вымирает.

По расчётам, такие виды «живут» не больше 10 000 лет.

Но эта рыба существует уже около 100 000.

Почему она всё ещё здесь — долго оставалось загадкой.

И вот теперь учёные нашли ответ.

Оказалось, у этих рыб есть механизм, который позволяет… «чистить» собственный геном.

Они умеют избавляться от вредных мутаций и восстанавливать повреждённые участки ДНК — как будто постоянно делают внутренний ремонт.

Без участия партнёра.

Фактически — обходя одно из главных ограничений эволюции.

Именно это позволяет им выживать там, где другие «самоклонирующиеся» виды не выдерживают.

Учёные признают: это серьёзный вызов привычным представлениям о том, как вообще должна работать эволюция сложных организмов.

И возможно — только возможно — подобные механизмы есть и у других видов, просто мы их ещё не нашли.

Пока же остаётся факт, который звучит почти дерзко:

есть позвоночное, которому самцы не нужны.

И оно не исчезает.
 
  

Комментарии (0)
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?
Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

