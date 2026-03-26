100 000 лет без самцов : учёные раскрыли главный генетический трюк маленькой рыбы в Амазонке

Маленькая рыба амазонская моллинезия живёт без самцов — и, похоже, прекрасно себя чувствует.

Все особи — самки.

И каждая рождает… копии самой себя.

Без генетического вклада «отца».

Такой способ размножения называется гиногенез. Формально самцы других видов нужны — но только чтобы «запустить процесс». Их ДНК в потомство не попадает вообще.

Звучит как идеальная схема?

Не совсем.

С точки зрения эволюции это должно было закончиться катастрофой. Без смешивания генов вредные мутации накапливаются — и вид обычно вымирает.

По расчётам, такие виды «живут» не больше 10 000 лет.

Но эта рыба существует уже около 100 000.

Почему она всё ещё здесь — долго оставалось загадкой.

И вот теперь учёные нашли ответ.

Оказалось, у этих рыб есть механизм, который позволяет… «чистить» собственный геном.

Они умеют избавляться от вредных мутаций и восстанавливать повреждённые участки ДНК — как будто постоянно делают внутренний ремонт.

Без участия партнёра.

Фактически — обходя одно из главных ограничений эволюции.

Именно это позволяет им выживать там, где другие «самоклонирующиеся» виды не выдерживают.

Учёные признают: это серьёзный вызов привычным представлениям о том, как вообще должна работать эволюция сложных организмов.

И возможно — только возможно — подобные механизмы есть и у других видов, просто мы их ещё не нашли.

Пока же остаётся факт, который звучит почти дерзко:

есть позвоночное, которому самцы не нужны.

И оно не исчезает.



