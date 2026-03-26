45 миров для жизни: учёные сузили поиск инопланетной жизни до конкретных планет

Астрономы сделали то, о чём раньше можно было только мечтать: сократили поиск жизни во Вселенной до конкретного списка.
Всего — 45 планет.
И это не фантазия, а результат анализа более чем 6000 известных экзопланет.
Речь идёт о каменистых мирах, которые находятся в так называемой «зоне обитаемости» — там не слишком жарко и не слишком холодно, а значит, теоретически может существовать жидкая вода.
А значит — и жизнь.
Среди них — уже известные системы вроде TRAPPIST-1 и Проксима Центавра b.
И вот что делает это особенно интересным.
Некоторые из этих миров находятся… совсем рядом по космическим меркам.
Десятки световых лет.
Не миллионы.
Учёные использовали новые данные миссии Gaia и архивы NASA, чтобы отсеять всё лишнее и оставить только самые перспективные цели.
Причём список стал ещё уже.
Из этих 45 планет выделили ещё 24 — с ещё более строгими условиями. Там шанс на наличие воды и стабильной среды считается выше.
Зачем это нужно?
Потому что теперь телескопы вроде James Webb могут не «смотреть куда попало», а работать точечно.
Искать атмосферу.
Следы воды.
Химические признаки жизни.
Пока никто не говорит, что жизнь там есть.
Но впервые вопрос звучит иначе.
Не «есть ли она где-то».
А: «вот конкретные места — давайте проверим»
И, возможно, именно с этого списка начнётся следующий большой шаг.
Не в фантастике.
А в реальности.