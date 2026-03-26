45 миров для жизни: учёные сузили поиск инопланетной жизни до конкретных планет

Астрономы сделали то, о чём раньше можно было только мечтать: сократили поиск жизни во Вселенной до конкретного списка.

Всего — 45 планет.

И это не фантазия, а результат анализа более чем 6000 известных экзопланет.

Речь идёт о каменистых мирах, которые находятся в так называемой «зоне обитаемости» — там не слишком жарко и не слишком холодно, а значит, теоретически может существовать жидкая вода.

А значит — и жизнь.

Среди них — уже известные системы вроде TRAPPIST-1 и Проксима Центавра b.

И вот что делает это особенно интересным.

Некоторые из этих миров находятся… совсем рядом по космическим меркам.

Десятки световых лет.

Не миллионы.

Учёные использовали новые данные миссии Gaia и архивы NASA, чтобы отсеять всё лишнее и оставить только самые перспективные цели.

Причём список стал ещё уже.

Из этих 45 планет выделили ещё 24 — с ещё более строгими условиями. Там шанс на наличие воды и стабильной среды считается выше.

Зачем это нужно?

Потому что теперь телескопы вроде James Webb могут не «смотреть куда попало», а работать точечно.

Искать атмосферу.

Следы воды.

Химические признаки жизни.

Пока никто не говорит, что жизнь там есть.

Но впервые вопрос звучит иначе.

Не «есть ли она где-то».

А: «вот конкретные места — давайте проверим»

И, возможно, именно с этого списка начнётся следующий большой шаг.

Не в фантастике.

А в реальности.