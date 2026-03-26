45 миров для жизни: учёные сузили поиск инопланетной жизни до конкретных планет

Редакция PRESS 26 марта, 2026 15:25

Наука 0 комментариев

Из тысяч — к десяткам.

Астрономы сделали то, о чём раньше можно было только мечтать: сократили поиск жизни во Вселенной до конкретного списка.

Всего — 45 планет.

И это не фантазия, а результат анализа более чем 6000 известных экзопланет.

Речь идёт о каменистых мирах, которые находятся в так называемой «зоне обитаемости» — там не слишком жарко и не слишком холодно, а значит, теоретически может существовать жидкая вода.

А значит — и жизнь.

Среди них — уже известные системы вроде TRAPPIST-1 и Проксима Центавра b.

И вот что делает это особенно интересным.

Некоторые из этих миров находятся… совсем рядом по космическим меркам.
Десятки световых лет.

Не миллионы.

Учёные использовали новые данные миссии Gaia и архивы NASA, чтобы отсеять всё лишнее и оставить только самые перспективные цели.

Причём список стал ещё уже.

Из этих 45 планет выделили ещё 24 — с ещё более строгими условиями. Там шанс на наличие воды и стабильной среды считается выше.

Зачем это нужно?

Потому что теперь телескопы вроде James Webb могут не «смотреть куда попало», а работать точечно.

Искать атмосферу.
Следы воды.
Химические признаки жизни.

Пока никто не говорит, что жизнь там есть.

Но впервые вопрос звучит иначе.

Не «есть ли она где-то».

А: «вот конкретные места — давайте проверим»

И, возможно, именно с этого списка начнётся следующий большой шаг.

Не в фантастике.

А в реальности.

Комментарии (0)

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

