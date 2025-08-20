Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Они уже начали работать на выборы: Яунупс о политике Силини «в зазеркалье» (1)

Редакция PRESS 20 августа, 2025 16:35

Новости Латвии 1 комментариев

TV24

Член правления партии "Развитию Латвии" Эдгар Яунупс в эфире программы Preses klubs на телеканале TV 24, заявил в ходе дискуссии, что правительство Силини ничего экономить на самом деле и не собирается, и на то есть "объективная" причина.

«Создается впечатление, что госпожа Силиня живет в какой-то параллельной реальности. Она заявила, что удалось остановить рост цен на продукты, хотя Центральное статистическое управление ясно указывает на обратное. Таким образом, у госпожи Силини, очевидно, есть какие-то «альтернативные факты», как у Дональда Трампа, на которых она основывает свои утверждения», — сказал Яунупс.

Он напомнил, что при формировании бюджета этого года правительство обещало Торгово-промышленной палате и Конфедерации работодателей, что зарплаты в государственном управлении вырастут не более чем на 2–3%, однако в первом полугодии зарплаты выросли в среднем на 8–9%, что в три раза больше, чем обещало правительство. Расходы бюджета продолжают расти.

«В апреле был утвержден план стабильности. В следующем году расходы бюджета будут больше, заимствования увеличатся, и Арвил Ашераденс сегодня сказал: «Экономить начнем когда? Года через два!? То есть после выборов», — отметил Яунупс.

По его словам такая позиция - откровенная манипуляция: «С одной стороны, это смешно, но с другой — это, на мой взгляд, откровенно наглая манипуляция выборами. Мы живем, как в «тучные годы», сейчас ничего не экономится».

Яунупс призвал поговорить с руководителями государственных учреждений и государственными секретарями: «Как обстоят дела с мерами экономии в этом году? Они ответят: «Справляемся!» Что это значит? Что ничего не происходит, все в порядке, продолжаем как прежде. И если послушать министра финансов, то и в следующем году ничего не изменится».

По его словам, это плохой прогноз, и те 150 «мистических» миллионов, которые якобы нужно сэкономить по всем прогнозам, означают, что бюджет следующего года вырастет в соответствии с решениями правительства, уже принятыми в этом году, примерно на 700 миллионов евро. «Мы говорим о том, что эти 150 миллионов евро — это сокращение роста правительственных расходов, а не фактическое сокращение расходов правительства».

«На мой взгляд, премьер-министр отдохнула и вошла в типичную для «Единства» предвыборную кампанию, и сейчас ни о какой экономии говорить нельзя», — добавил он.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать