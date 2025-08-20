«Создается впечатление, что госпожа Силиня живет в какой-то параллельной реальности. Она заявила, что удалось остановить рост цен на продукты, хотя Центральное статистическое управление ясно указывает на обратное. Таким образом, у госпожи Силини, очевидно, есть какие-то «альтернативные факты», как у Дональда Трампа, на которых она основывает свои утверждения», — сказал Яунупс.

Он напомнил, что при формировании бюджета этого года правительство обещало Торгово-промышленной палате и Конфедерации работодателей, что зарплаты в государственном управлении вырастут не более чем на 2–3%, однако в первом полугодии зарплаты выросли в среднем на 8–9%, что в три раза больше, чем обещало правительство. Расходы бюджета продолжают расти.

«В апреле был утвержден план стабильности. В следующем году расходы бюджета будут больше, заимствования увеличатся, и Арвил Ашераденс сегодня сказал: «Экономить начнем когда? Года через два!? То есть после выборов», — отметил Яунупс.

По его словам такая позиция - откровенная манипуляция: «С одной стороны, это смешно, но с другой — это, на мой взгляд, откровенно наглая манипуляция выборами. Мы живем, как в «тучные годы», сейчас ничего не экономится».

Яунупс призвал поговорить с руководителями государственных учреждений и государственными секретарями: «Как обстоят дела с мерами экономии в этом году? Они ответят: «Справляемся!» Что это значит? Что ничего не происходит, все в порядке, продолжаем как прежде. И если послушать министра финансов, то и в следующем году ничего не изменится».

По его словам, это плохой прогноз, и те 150 «мистических» миллионов, которые якобы нужно сэкономить по всем прогнозам, означают, что бюджет следующего года вырастет в соответствии с решениями правительства, уже принятыми в этом году, примерно на 700 миллионов евро. «Мы говорим о том, что эти 150 миллионов евро — это сокращение роста правительственных расходов, а не фактическое сокращение расходов правительства».

«На мой взгляд, премьер-министр отдохнула и вошла в типичную для «Единства» предвыборную кампанию, и сейчас ни о какой экономии говорить нельзя», — добавил он.