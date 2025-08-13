На первый взгляд в канале Олайне нет никаких признаков присутствия грызунов — там в большом количестве обитают утки, которых кормит местная жительница Елена.

- Ни разу не видела крыс. Может, их не было в тот момент, когда я была здесь. Я кормлю уток, иду в магазин, и всё, крыс не видела. Они тоже, конечно, хотят кушать, — говорит Елена, жительница Олайне.

Через десять минут после того, как Елена покормила уток в канале, появились и крысы. Похоже, что грызуны уже привыкли к присутствию людей и совсем не боятся — с течением времени их становится всё больше.

Ведущий исследователь Каспарс Коваленко напоминает, что хлеб и другие продукты, которыми люди часто кормят уток, — настоящий праздник для крыс. Также следует быть готовыми к тому, что грызуны могут мигрировать из канала в соседние дома. Нужно помнить, что крысы переносят множество паразитов и различных инфекционных заболеваний, поэтому их нельзя считать безобидными соседями, которые поселились в приусадебном канале.

Компания «Olaines ūdens un siltums» проводит мероприятия по дератизации только в подвалах многоквартирных домов, которые она обслуживает, поэтому сейчас нанята компания, которая в ближайшее время выполнит обработку около канала в Олайне.

- Есть ещё один важный момент, который следует учитывать жителям, которые, к сожалению, из-за незнания или по другим причинам хотят кормить уток в канале и делают это неправильно, ежедневно выбрасывая возле канала старый хлеб, макароны, выливая остатки супов и другие пищевые отходы. Во-первых, такая пища вредна для уток, во-вторых, это настоящий пир для крыс, которым гарантирован доступ к еде, — сообщает «Olaines ūdens un siltums».

Жителей призывают не кормить уток в канале.