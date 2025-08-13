Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Они тоже хотят кушать»: жители приманили полчища крыс, подкармливая уток на городском канале (1)

Редакция PRESS 13 августа, 2025 10:28

Латышские СМИ 1 комментариев

Жители Олайне заметили возле канала крыс — за короткое время их количество сильно увеличилось. Сейчас они совсем не боятся людей и хорошо видны в дневное время, сообщает программа Bez Tabu.

На первый взгляд в канале Олайне нет никаких признаков присутствия грызунов — там в большом количестве обитают утки, которых кормит местная жительница Елена.

- Ни разу не видела крыс. Может, их не было в тот момент, когда я была здесь. Я кормлю уток, иду в магазин, и всё, крыс не видела. Они тоже, конечно, хотят кушать, — говорит Елена, жительница Олайне.

Через десять минут после того, как Елена покормила уток в канале, появились и крысы. Похоже, что грызуны уже привыкли к присутствию людей и совсем не боятся — с течением времени их становится всё больше.

Ведущий исследователь Каспарс Коваленко напоминает, что хлеб и другие продукты, которыми люди часто кормят уток, — настоящий праздник для крыс. Также следует быть готовыми к тому, что грызуны могут мигрировать из канала в соседние дома. Нужно помнить, что крысы переносят множество паразитов и различных инфекционных заболеваний, поэтому их нельзя считать безобидными соседями, которые поселились в приусадебном канале.

Компания «Olaines ūdens un siltums» проводит мероприятия по дератизации только в подвалах многоквартирных домов, которые она обслуживает, поэтому сейчас нанята компания, которая в ближайшее время выполнит обработку около канала в Олайне.

- Есть ещё один важный момент, который следует учитывать жителям, которые, к сожалению, из-за незнания или по другим причинам хотят кормить уток в канале и делают это неправильно, ежедневно выбрасывая возле канала старый хлеб, макароны, выливая остатки супов и другие пищевые отходы. Во-первых, такая пища вредна для уток, во-вторых, это настоящий пир для крыс, которым гарантирован доступ к еде, — сообщает «Olaines ūdens un siltums».

Жителей призывают не кормить уток в канале.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать