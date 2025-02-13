Они не стесняются заявлять о желании нас оккупировать: Сейм рассматривает идею запрета турпоездок в Белоруссию и Россию

Поправки направлены как на снижение рисков возможных нарушений прав граждан Латвии, так и на предотвращение их вербовки в России или Белоруссии, заявили в "Новом Единстве".

Законопроект будет распространяться на всех поставщиков туристических услуг, зарегистрированных в Латвии. Запрет на оказание туристических услуг в России и Беларуси будет осуществляться в рамках уже введенных против этих стран международных санкций и позволит предотвратить политические и экономические отношения, которые могут способствовать агрессии или нарушениям прав человека.

"Поездки в Россию и Беларусь в настоящее время являются вопросом безопасности, который создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры продолжали организовывать развлекательные поездки, а наших граждан автобусами возили в страны, которые не стесняются заявлять о своем желании оккупировать Латвию", - сказал депутат "Нового Единства" Гатис Лиепиньш.

Как следует из отчета Службы государственной безопасности (СГБ) за 2024 год, несмотря на неоднократные призывы СГБ и Министерства иностранных дел не ездить в Россию, количество путешественников в 2024 году удвоилось по сравнению с 2023 годом - в среднем почти 2000 жителей Латвии ездили в Россию каждый месяц.

По мнению "Нового Единства", поправки укрепят внутреннюю безопасность страны и защиту ее граждан. Ограничения необходимы для того, чтобы предотвратить вовлечение граждан Латвии в конфликты или политические риски, которые могут возникнуть при поездках в Россию или Беларусь.