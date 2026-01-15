Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Ни одного положительного слова, все плохо»: Ашераденс осерчал на Госконтроль

Редакция PRESS 15 января, 2026 14:03

Новости Латвии

LETA

Ревизия Государственного контроля о мерах государства по ограничению теневой экономики была крайне слабой и поверхностной, сказал в интервью Латвийскому радио министр финансов Арвилс Ашераденс.

Он отметил, что данные исследователей и Центрального статистического управления указывают на последовательное снижение доли теневой экономики, что является результатом систематической и тщательной работы Министерства финансов, правительства и всего общества. Однако ревизоры Госконтроля это не приняли во внимание, в результате чего в заключении нет "ни одного положительного слова, все плохо".

Министр перечислил реализуемые государством меры по борьбе с теневой экономикой, подчеркнув, что Минфин и Служба госдоходов (СГД) работают в тесном сотрудничестве с отраслями.

"В этом случае я впервые совершенно не согласен с выводами [ревизии Госконтроля]. Мы действительно работаем. Ресурсов очень мало - это четыре или пять человек в Минфине. Разумеется, есть еще СГД и финансовая полиция, которые тоже работают, но их деятельность вообще не рассматривалась", - заявил министр.

В то же время на вопрос, действительно ли план по борьбе с теневой экономикой хорош и нет причин его менять, Ашераденс ответил отрицательно, отметив, что план постоянно корректируется по результатам консультаций с отраслями и организациями и работы с обществом, чтобы устранять причины, а не только последствия.

Как сообщалось, Госконтроль по итогам ревизии эффективности государственного подхода к ограничению теневой экономики заявил, что, несмотря на усиленное внимание государства к мерам по борьбе с теневой экономикой, нынешний подход недостаточно эффективен, поскольку данные меры в большей степени направлены на последствия, а не на причины.

Как отметили в Госконтроле, центральным инструментом борьбы с теневой экономикой в Латвии является план по ее ограничению. В 2024 году была начата реализация уже четвертого плана на 2024-2027 годы, целью которого является снижение к 2027 году доли теневой экономики с 19,9% до 18,9% от внутреннего валового продукта. Однако в ходе ревизии Госконтроль пришел к заключению, что ощутимых улучшений в этой сфере не предвидится.

В плане определены две приоритетные отрасли по ограничению теневой экономики - строительство и здравоохранение. Оценивая обоснованность выбора этих отраслей, ревизоры пришли к выводу, что в сфере здравоохранения доля теневой экономики сравнительно низка, тогда как отрасли с существенно более высоким уровнем теневой экономики остались за пределами плана. В то же время в строительной отрасли меры по снижению теневой экономики реализуются уже длительное время, и ее объем сократился, однако по-прежнему остается высоким. Поэтому, как считают ревизоры, предусмотренные в плане меры не предотвращают причины возникновения теневой экономики в строительстве.

В ходе ревизии были проанализированы 56 предусмотренных планом мер и их влияние на сокращение теневой экономики, бюрократию и административную нагрузку. Госконтроль заключил, что большинство мер усиливают контрольные механизмы, но не устраняют причины возникновения теневой экономики. Ревизоры также отмечают, что при разработке плана были недостаточно использованы выводы исследований о теневой экономике для определения максимально эффективных мер по ее снижению.

В исследованиях о теневой экономике в Латвии отмечается, что наиболее действенным фактором влияния на нее являются налоги. Как указывает Госконтроль, хотя Министерство финансов постоянно работает над основными направлениями налоговой политики, в Латвии по-прежнему нет ясного и долгосрочного видения ее развития, тогда как предсказуемая налоговая политика является предпосылкой не только для роста экономики, но и для сокращения теневой экономики.

"В то время, когда в стране прилагаются большие усилия для выявления возможностей сокращения бюрократии и административной нагрузки и, как ожидается, также для их реализации, в плане ограничения теневой экономики часть мер направлена в противоположную сторону, а именно - на усиление требований и контрольных механизмов. Это борьба с последствиями, а не с причинами. Исследования показывают, что с ростом благосостояния и уровня доверия теневая экономика, как правило, уменьшается", - отмечает член совета Госконтроля Инга Вилка.

Ревизоры подчеркивают, что в реализации мер по борьбе с теневой экономикой участвует много учреждений, однако эта система сложна, ответственность учреждений фрагментирована, а основное внимание уделяется процессам, а не достижению конкретных результатов.

Госконтроль также отмечает, что оценка объема теневой экономики - сложная задача, и для этого применяются различные методы. Результаты новейших исследований теневой экономики в Латвии существенно различаются - ее объемы оцениваются от 7% до 20% от внутреннего валового продукта.

Министерство финансов в своих расчетах использует рассчитанный австрийским профессором Фридрихом Шнайдером показатель теневой экономики (19,9% в 2022 году), в коммуникации с обществом в основном использует индекс теневой экономики, составляемый латвийскими исследователями Арнисом Саукой и Талисом Путниньшем (21,4% в 2024 году), тогда как данные Центрального статистического управления о неотраженной в отчетности экономике (6,7% в 2023 году) не используются. Госконтроль подчеркивает, что это мешает объективной оценке ситуации и снижает доверие к государственным данным. Кроме того, зависимость от доступности отдельных исследований затрудняет объективную оценку результатов мер по борьбе с теневой экономикой в долгосрочной перспективе.

Госконтроль по итогам ревизии рекомендует Минфину пересмотреть подход к ограничению теневой экономики, принимать решения на основе многосторонних и доступных в долгосрочной перспективе данных, сокращать бюрократию и сосредоточиться на устранении причин теневой экономики.

