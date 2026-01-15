Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Января Завтра: Felicita, Felikss
Доступность

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Редакция PRESS 15 января, 2026 18:02

Важно 0 комментариев

TV24

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

По его словам, фраза о том, что человечество находится накануне больших перемен, звучала в разные исторические периоды, однако в нынешней ситуации она особенно уместна. Кикутс отметил, что отдельные фигуры в мировой политике — прежде всего президент США Дональд Трамп и в меньшей степени президент России Владимир Путин — бросают вызов существующему мировому порядку.

Историк подчеркнул, что изменения происходят постоянно: меняются лидеры, их амбиции и политические приоритеты. Однако сегодня трансформации являются более глубокими и охватывают не только политические системы, но и общество в целом. Подобные процессы, по словам Кикутса, уже не раз наблюдались в истории.

В качестве примера он привёл период после Первой мировой войны, когда рухнула старая система империй, а общество стало заметно более демократичным. Были пересмотрены прежние нормы, значительно выросла роль женщин в общественной и политической жизни — в том числе потому, что во время войны они доказали свою способность брать на себя ответственность и активно участвовать в жизни общества.

Говоря о современности, Кикутс отметил влияние эпохи социальных сетей, новых форм коммуникации и формирования сообществ. По его мнению, это способствует возвращению своеобразной «театральной политики», которая подталкивает лидеров к порой иррациональным действиям и сознательному испытанию границ допустимого. В результате многие люди ощущают неуверенность и угрозу собственной безопасности.

По словам историка, подобные ощущения тревоги и нестабильности являются характерным признаком эпох глубоких общественных и политических трансформаций.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
Важно

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык
Важно

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии
Важно

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Читать
Загрузка

Ни стыда, ни совести: мошенники пытаются нажиться на покойниках

ЧП и криминал 18:19

ЧП и криминал 0 комментариев

Мошенники в цифровую эпоху давно вышли за рамки изобретательности, игнорируя мораль и этику и постоянно изобретая новые способы обмана. Сегодня в преступной среде считается допустимым ради наживы распространять вымышленные «новости» о людях, которые недавно умерли.

Мошенники в цифровую эпоху давно вышли за рамки изобретательности, игнорируя мораль и этику и постоянно изобретая новые способы обмана. Сегодня в преступной среде считается допустимым ради наживы распространять вымышленные «новости» о людях, которые недавно умерли.

Читать

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Читать

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Читать

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Важно 17:53

Важно 0 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Читать

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Читать