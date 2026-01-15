Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минфин доволен: план борьбы с теневой экономикой дал результат

Редакция PRESS 15 января, 2026 13:04

Новости Латвии 0 комментариев

Реализованные мероприятия плана по борьбе с теневой экономикой дали ощутимые результаты, и выбранное направление политики следует продолжать, заявили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов, комментируя выводы Государственного контроля по итогам ревизии.

По данным проведенного "SSE Riga" исследования "Индекс теневой экономики в странах Балтии", удельный вес теневой экономики в Латвии в 2023 году снизился до 22,9% ВВП (в 2022 году - 26,5%), продемонстрировав наиболее стремительный спад за последние 11 лет. В 2024 году он продолжил снижаться и составил 21,4% ВВП.

Вместе с тем существенно сократились налоговые разрывы: разрыв в НДС - с 11,3% в 2021 году до 5,4% в 2023 году, разрыв в подоходном налоге с населения - с 21,3% в 2021 до 15,8% в 2024 году, а в социальных взносах - с 18% в 2021 до 13,8% в 2024 году. Минфин приходит к выводу, что это подтверждает эффективность мер.

Минфин подчеркивает, что реализует основанный на данных, целенаправленный и межинституциональный подход, где координацию политики обеспечивает Минфин, а практическое внедрение - Служба государственных доходов и другие структуры. В анализе используются различные исследования, административные данные и индексы теневой экономики и оцениваются долгосрочные тенденции, так как теневая экономика не поддается прямому измерению.

В последние годы выросло число налогоплательщиков, средние доходы и налоговые поступления при одновременном снижении налоговых задолженностей. План ограничения теневой экономики на 2024-2027 годы предусматривает интегрированный подход, связывающий нормативную среду, надзор и цифровые решения, а также взаимодействие с организациями предпринимателей, в том числе Латвийской конфедерацией работодателей, Латвийской торгово-промышленной палатой, Советом иностранных инвесторов в Латвии (FICIL).

Меры плана включают в себя продвижение налоговой морали, обеспечение прозрачности, автоматизацию процедур, расширение электронных платежей и целевой контроль в отраслях высокого риска. Минфин отмечает, что выбор отраслей основан на объективном анализе рисков с целью повышения эффективности использования государственных ресурсов.

Сокращение теневой экономики было связано и с четкой, прогнозируемой и последовательной в среднесрочной перспективе налоговой политикой, отмечает министерство. В этом процессе была создана координационная группа по совершенствованию налоговой политики, которая с осени 2023 года провела более 30 совещаний: обсуждалась увязка целей налоговой политики с развитием экономики, налогами на рабочую силу, подоходным налогом с предприятий, налогом на недвижимость, косвенными налогами, сокращением теневой экономики и цифровыми решениями.

Группа подготовила решения о пересмотре налоговой политики на 2025-2027 годы, предусматривающие снижение налогового бремени на рабочую силу и затрагивающее примерно 95% работающих, параллельно обеспечивая фискальную устойчивость.

Министерство обещает продолжить работу, основанную на данных и направленную на результаты, регулярно оценивая эффективность мероприятий и поддерживая диалог с предпринимателями.

Как сообщалось, Государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что несмотря на усиленное внимание государства к мерам по борьбе с теневой экономикой, нынешний подход недостаточно эффективен, поскольку данные меры в большей степени направлены на последствия, а не на причины.

В свою очередь, министр финансов Арвил Ашераденс в интервью Латвийскому радио выразил мнение, что проведенная Госконтролем ревизия была очень слабой и поверхностной.

Ашераденс отметил, что данные исследователей и Центрального статистического управления указывают на последовательное сокращение доли теневой экономики, что является результатом системной и кропотливой работы Минфина, правительства и всего общества, однако ревизоры Госконтроля это не учли, в результате чего в ревизии нет "ни одного доброго слова, все плохо".

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

