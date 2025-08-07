Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Она подверглась системным пыткам, побоям, унижениям»: Украина обвиняет начальника СИЗО Таганрога

© Meduza.io 7 августа, 2025 18:08

Мир 0 комментариев

Офис генпрокурора Украины сообщил о заочном подозрении начальнику СИЗО № 2 города Таганрога Ростовской области по делу об организации пыток украинских граждан, в том числе журналистки Виктории Рощиной.

Украинская журналистка, 27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Она поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа.

Рощину несколько месяцев держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах, как на оккупированной территории, так и в России. По свидетельствам очевидцев, в заключении журналистку пытали, она сильно похудела — до 30 килограммов — и не могла ходить без посторонней помощи. Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в итоге власти РФ объявили, что Рощина умерла. Тело журналистки со следами пыток передали Украине в феврале 2025-го. Владимир Зеленский посмертно наградил погибшую в плену журналистку орденом Свободы.

Ведомство утверждает, что в этом российском следственном изоляторе организовали «систему репрессивного обращения с удерживаемыми гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами».

Одной из заключенных СИЗО в 2024 году была журналистка Виктория Рощина. «Там она подверглась системным пыткам, побоям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище. Кроме того, к ней применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Украинские следователи открыли расследование по обвинениям в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (части 1 и 2 статьи 438 УК Украины, наказывается лишением свободы сроком до 12 лет).

В пресс-релизе прокуратуры не называется имя начальника СИЗО № 2 Таганрога, которому предъявлено заочное обвинение. В Нацполиции Украины уточняют, что речь идет о бывшем руководителе следственного изолятора.

Согласно открытым данным, сейчас должность начальника таганрогского изолятора занимает Вячеслав Власс, а до этого (когда там содержалась Виктория Рощина) им был Александр Штода.

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

