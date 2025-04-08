-Бизнес-класс у Айр Балтик ужасный, но есть опция купить эконом премиум — место в двухкресельном ряду с большим расстоянием для ног. Вместе с этим тарифом я получаю fast track, приоритетную посадку, а от бизнеса ничем не отличается.

Прямой рейс в Тель Авив, к сожалению, ночной. Что само по себе уже пытка. Но на пути в ТА меня ждала пытка двойная. Моим соседом оказался… тот самый зврк. Любимый. Узнаваемый с первых нот. Со всем набором фичей прилагающихся к ближневосточному зврк.

Сразу скажу — не еврей. Хоть врет, что у него папа еврей. Но на волосатой груди православный (?) огромный крест, а паспорт у него Швеции. Видимо, или сам из так называемых беженцев, или потомок угнетенных сирийцев, иранцев, арабов — ну все как я люблю.

Огромный и вширь и ввысь мясной набуцканный жлоб. Внешность типичная для ближнего востока. Может, и ливанец-христианин, кстати. Сев, он сразу включил громкую связь и начал абырвалгать. И нет, это не иврит. Это что-то на языке недоизолированных увы племен. Закончив абырвалгать, он включил музыку тынц-тынц и стал ее слушать. Естественно, без наушников. Я попросила так не делать один раз. Выключил и спросил: у тебя проблемы? Я ответила: в самолете нельзя мешать другим людям. Он стал пытаться дискутировать, выключал, включал вновь. Спрашивал, из какой я страны. Рассказывал, что у него отец еврей. И стал без умолку о себе говорить. Я ответила, что хочу поспать. Время позднее. “Окей-окей”, - ответил он и включил музон. Терпение лопнуло, и я вызвала стюардессу.

Надо отдать должное, латвийки-стюардессы очень строгие и жесткие в таких делах. Да, пока я звала их, чувак, угадайте, что делал? Да, хватал меня за предплечье. Я кусала губы, чтобы не психануть, я кричала ему: донт! Ду нат тач ме! Прибежали стюардессы. Четко сказали: вы можете слушать музыку только в наушниках.

— у меня нет наушников! Я не слушаю музыку в наушниках! Я музыкант, мне надо слушать музыку. Я всего один раз то и включил!

Я говорю стюардессе по латышски: не один, а пять. А я просила не делать так три раза спокойно.

И тут чувак начинает на нас со стюардессой орать:

- Инглиш, спик инглиш!

Не просить, а требовать, чтобы мы не по латышски говорили.

— мы у себя в стране пока еще, — отвечаю я.

— а, ты говоришь «у себя в стране!!!», ты расистка!

И начинается хай на весь самолёт. Он орет, что я расистка, призывая в свидетели весь самолёт:

— вы видели, вы слышали — она говорит, что она в себя в стране!

Стюардессы действовали очень слаженно и профессионально. Летать с латышами я люблю. Жестко и четко объявили, что они его сейчас ссадят, прямо сейчас, потому что он устраивает скандал на борту. И показали, что вызывают подкрепление. Чувак охолонился в секунду.

И это тоже типичное восточное: уважают кулак. Увидел, что с латышами не забалуешь, и тут же прекратил фестиваль. Стал приговаривать мне: сорри-сорри, опять хватать руками примирительно и разговаривать со мной. Просил подтвердить, что я не расист, давал мне пять, настойчиво приглашая подать руку. Я страдала. Господи, ведь это же реально сосед моих кошмаров. Вот из всего самолета карма подогнала мне вот это.

Подошла опять стюардесса. Предупредила его, что если он еще включит музыку, то она отключит интернет всему самолету. И предложила ему пересесть на свободный ряд. Избавив тем самым меня от этого наваждения шайтана.