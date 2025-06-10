Он стал пятидесятым! Латвийцы идут ко дну, как избежать несчастья?

Спасатели получили вызов после того, как в озере был замечен человек. Тело погибшего достали из воды и доставили на берег, где медики констатировали смерть.

С начала купального сезона — с 15 мая по 15 сентября — в водоёмах уже утонули шесть человек.

Press.lv напоминает правила безопасности на воде от Государственной пожарно-спасательной службы:

Самое безопасное — купаться на официальных пляжах! Если таких нет, берег должен быть пологим и желательно с твердым дном. В реках выбирайте место с минимальным течением, без ям и других опасных участков.

Не купайтесь в одиночку! Помните: если рядом есть другие люди, в случае проблем на воде они смогут помочь, например, вызвав спасателей по номеру 112.

Не купайтесь при сильном ветре, ночью или во время грозы! Ночь — не лучшее время для купания, так как можно отплыть далеко от берега, потерять ориентировку и не суметь вернуться.

Не переоценивайте свои силы! Хвастовство, что ты можешь проплыть дальше всех или переплыть реку, не стоит риска для жизни. Кроме того, если в прошлом сезоне это удавалось, не значит, что сейчас твоя физическая форма позволяет это повторить.

Не заходите в воду, если вы перегрелись на солнце! Помните: после долгого нахождения на солнце заходить в воду нужно постепенно, чтобы избежать резкого изменения температуры тела, которое может вызвать судороги или проблемы с сердцем и кровообращением.

Обязательно надевайте спасательный жилет при катании на лодках, катерах или других плавсредствах. Надувные круги, матрасы и нарукавники — не защитят от утопления, это лишь игрушки. Единственный надежный способ — спасательный жилет.

Детям разрешается играть в воде с надувными игрушками, если взрослый находится в воде между берегом и глубиной.

Если ребенок находится в воде глубже пояса, за ним нужно постоянно следить визуально.

Следите за детьми возле волн, которые могут сбить с ног или испугать ребенка настолько, что он потеряет равновесие. Также течение может незаметно унести купающегося вглубь моря.

Если у дома есть пруд, бассейн или колодец — их нужно оградить так, чтобы дети не могли подойти без присмотра. В приусадебных бассейнах нельзя оставлять плавающие игрушки, которые могут привлечь внимание ребенка.

Если попали в течение, сохраняйте спокойствие, плывите по течению вперед, стараясь приблизиться к берегу.

Не стоит шутить и громко кричать «Помогите! Тону!», иначе в случае реальной опасности никто не обратит на вас внимание.