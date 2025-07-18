Внештатные советники работают на общественных началах и не получают зарплаты.

«Я рад, что Мартиньш Стакис возвращается в команду Риги. Сейчас, когда идут переговоры о следующем многолетнем бюджете Евросоюза, его присутствие поможет Риге быть ближе к этим процессам и вовремя выявлять новые возможности для столицы», — заявил Клейнберг.

По его словам, опыт и вовлечённость Стакиса усилят позиции Риги как в глазах инвесторов, так и на уровне европейских институтов.

В свою очередь, Стакис подчеркнул, что иностранные инвесторы выберут Ригу только при условии прозрачных и равных правил для всех участников рынка. «Новый мэр Риги — человек, который последовательно выступает за открытость и хорошее управление», — отметил он.

В качестве советника Стакис намерен содействовать улучшению управления городскими предприятиями, чтобы они стали примером для всей страны. Он также подчеркнул важность своевременного и прямого доступа Риги к возможностям нового бюджета ЕС, чтобы город мог использовать все предусмотренные для самоуправлений инструменты финансирования.

Мартиньш Стакис окончил Латвийский университет по специальности "Экономика и управление бизнесом", с 2010 года занимается предпринимательством, был депутатом 13-го Сейма, парламентским секретарём Министерства обороны, с 2020 по 2023 год возглавлял Рижскую думу, а в 2024 году был избран депутатом Европарламента.