Он поехал… спать! Новый туристический бум шокирует

Новый тренд захватывает мир: вместо экскурсий, музеев и горных походов — полноценный «сонный отпуск». Люди бронируют отели не ради вида из окна, а ради идеальной тишины и восьми часов глубокого сна.

И это уже не просто удобная кровать.

В модных гостиницах номера превращают в настоящие лаборатории сна. В ход идут нейроматрацы с регулировкой температуры тела, шумоизолирующие капсулы, «умные» системы затемнения и даже специальные программы, которые подстраиваются под биоритмы гостя.

Особой популярностью пользуется «меню подушек» — от ортопедических до ароматизированных. Можно выбрать жёсткость, высоту и даже наполнение.

Но и это ещё не всё.

Некоторые отели предлагают консультации специалистов по сну, индивидуальные программы восстановления и… гипноз. Да, гостям помогают погрузиться в глубокую фазу сна с помощью специальных техник расслабления.

Прогулки по городу? Очереди в музеи? Подъём в 7 утра ради экскурсии?

Нет, спасибо.

Судя по бронированиям, всё больше людей готовы платить не за впечатления, а за тишину, темноту и гарантированные часы отдыха.

Похоже, самым дефицитным видом роскоши в 2026 году становится не вид на море, а возможность просто закрыть глаза — и наконец-то выспаться.







