Омбудсмен возвращается: Сейм узнал, когда сможет услышать доклад главного правозащитника страны

Как сообщалось ранее, председатель Сейма Дайга Миериня в мае заявила, что Янсонс, учитывая его регулярные отлучки, должен оценить свою способность продолжать выполнять свои обязанности.

Президиум Сейма направил официальное письмо в компетентные органы "с просьбой предоставить информацию для принятия решения о дальнейших действиях". Такое решение было принято в связи с тем, что омбудсмен неоднократно не являлся в Сейм, чтобы представить свой доклад в установленный срок.

В то время Янсонс сообщил агентству ЛЕТА, что находится в больнице и подумает о своей будущей работе, когда его выпишут.

Полномочия Янсонса на посту омбудсмена заканчиваются в марте следующего года.