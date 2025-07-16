Окружной суд отменил запрет NEPLP на вещание телеканала «Дождь» в Латвии — совет подаст апелляцию

Глава NEPLP Иварс Аболиньш сообщил в Twitter, что совет намерен обжаловать это решение, но детальные комментарии даст только после изучения текста судебного постановления. Позже он добавил, что решение касается только отмены акта NEPLP — сама программа не вернётся к вещанию в Латвии.

Administratīvā apgabaltiesa atcēlusi NEPLP lēmumu par apraides atļaujas anulēšanu Tv Rain.



Vienlaikus ir atcelts tikai NEPLP lēmums, bet pati programma Latvijā neatgriezīsies.



NEPLP pārsūdzēs šo lēmumu. Savukārt plašākus komentārus sniegs pēc sprieduma izvērtēšanas. — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) July 16, 2025

Ранее суд первой инстанции оставил в силе решение NEPLP, однако теперь оно отменено. Тем временем телеканал уже получил лицензию в Нидерландах и возвращаться к латвийской лицензии не собирается. По словам представителей «Дождя», решение связано с тем, что восстановление вещания через Латвию заняло бы слишком много времени.