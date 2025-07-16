Окружной суд отменил запрет NEPLP на вещание телеканала «Дождь» в Латвии — совет подаст апелляцию

Глава NEPLP Иварс Аболиньш сообщил в Twitter, что совет намерен обжаловать это решение, но детальные комментарии даст только после изучения текста судебного постановления. Позже он добавил, что решение касается только отмены акта NEPLP — сама программа не вернётся к вещанию в Латвии.
Administratīvā apgabaltiesa atcēlusi NEPLP lēmumu par apraides atļaujas anulēšanu Tv Rain.— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) July 16, 2025
Vienlaikus ir atcelts tikai NEPLP lēmums, bet pati programma Latvijā neatgriezīsies.
NEPLP pārsūdzēs šo lēmumu. Savukārt plašākus komentārus sniegs pēc sprieduma izvērtēšanas.
Ранее суд первой инстанции оставил в силе решение NEPLP, однако теперь оно отменено. Тем временем телеканал уже получил лицензию в Нидерландах и возвращаться к латвийской лицензии не собирается. По словам представителей «Дождя», решение связано с тем, что восстановление вещания через Латвию заняло бы слишком много времени.