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Окружной суд отменил запрет NEPLP на вещание телеканала «Дождь» в Латвии — совет подаст апелляцию

Редакция PRESS 16 июля, 2025 10:52

Новости Латвии 0 комментариев

Окружной административный суд в Риге отменил решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании вещательной лицензии телеканала TV Rain («Дождь»), эмигрировавшего из России и работавшего в Латвии. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на материалы суда.

Глава NEPLP Иварс Аболиньш сообщил в Twitter, что совет намерен обжаловать это решение, но детальные комментарии даст только после изучения текста судебного постановления. Позже он добавил, что решение касается только отмены акта NEPLP — сама программа не вернётся к вещанию в Латвии. 

Ранее суд первой инстанции оставил в силе решение NEPLP, однако теперь оно отменено. Тем временем телеканал уже получил лицензию в Нидерландах и возвращаться к латвийской лицензии не собирается. По словам представителей «Дождя», решение связано с тем, что восстановление вещания через Латвию заняло бы слишком много времени.

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