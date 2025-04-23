Около 450 тысяч рижан не смогут спрятаться в убежища в час Х: почему?

Сейчас укрыться в убежищах могут немногим более 200 000 жителей.

Убежища делятся на четыре категории: публичные, локальные, частные и не подлежащие обнародованию.

В публичных убежищах в случае необходимости укрытие может найти любой житель, не имеющий убежища. Локальные убежища - такие, где хватает места только для находящихся в здании людей, например, учащихся школы и преподавателей.

Частные убежища находятся в частной собственности и для обнародования их местонахождения необходимо согласие владельца. Не подлежащими огласке являются те убежища, которыми пользуются государственные и муниципальные органы, поддерживающие критическую инфраструктуру.

Как отметил Рейнсонс, в настоящее время нет ответа на вопрос, где укрыться примерно 450 000 рижан, поэтому без целенаправленной программы поддержки строительства убежищ в частном секторе не обойтись.

Рейнсонс отметил, что очень хорошо соответствуют требованиям убежищ подвалы зданий в домах сталинской эпохи, домах 602-й, 119-й и 103-й серий.

Как сообщалось, ранее столичное самоуправление опубликовало цифровую карту убежищ, которые Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) и специалисты управления Рижской думы по гражданской обороне и оперативной информации признали пригодными и которые находятся в собственности самоуправления или смешанной собственности.

Карта опубликована в разделе "Безопасность" на портале georiga.eu и отражает только те убежища, которые находятся в ведении самоуправления и соответствуют категории публичных или локальных убежищ. Карта обеспечивает прозрачную и понятную населению информацию о местах укрытия в случае кризиса. На карту пока не нанесены те убежища, которые находятся в государственной или частной собственности, так как для их обнародования необходимо индивидуальное согласование с собственником.

В этом году самоуправление предусмотрело в бюджете 1,2 млн евро на приведение в порядок убежищ, дополнительно привлечено финансирование из еврофондов в размере 5,8 млн евро. Эти средства позволят в ближайшие годы привести в порядок и благоустроить примерно 150 убежищ по всей Риге.