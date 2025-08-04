«Огурцов по 10 копеек за кило больше не будет…» Покупателей огорчают цены в магазинах и на рынках

"В "Максиме" в августе теперь огурцы стоят 2,20 евро/кг без скидки. Это нормально? Не дороговато ли для огурцов? Я поизучал - 10 лет назад в это время огурцы стоили без акции 0,60-0,80 евро/кг. Из-за чего же так вздорожали обычные осенние овощи - огурцы?"

Откликнулось довольно много народа - видимо, проблема для многих актуальна:

- А сколько огурцы стоили 30 лет назад?

- Я вообще не понимаю, как летом огурцами можно торговать дороже, чем за 0,30 евро/кг, это вода в зеленой кожуре.

- На рынке огурцы 3-3,50. Огурцы!!! 80% воды. Говорю продавщице, что никто уже на зиму огурцы закатывать не будет, слишком дорого. Она отвечает: куда денутся - все равно будут покупать и закатывать! Но это означет, что зимой цены и на маринованные или соленые огурцы будут космическими.

- Это лето глобального потепления с 6 солнечными днями, что ты там можешь вырастить? Давайте начинать жечь покрышки.

- 50 лет назад я даром получал - во были времена!

- Поэтому я всегда говорю: нет смысла в повышении зарплат, если "Римчики" и "Максимы" параллельно постепенно поднимают цены на продукты. Просто валюта обесценивается.

- Читая эту новость, я понимаю, что у вас нет ни малейшего понятия о том, что такое инфляция, что она делает и как работает... Но хорошо, продолжайте мяукать... Может быть, кто-нибудь сжалится и продаст вам кило огурцов по себестоимости или даже ниже... А еще лучше - выращивайте свои собственные и потом подсчитайте, во сколько вам обойдется килограмм...

- В этом году очень плохой урожай огурцов. Мы сами их не выращиваем, но коллеги-крестьяне поделились, что в этом году на огурцы неурожай.

- Поизучай зарплаты 10 лет назад.

- Ну, за 10 копеек килограмм больше не будет...

- В другие годы в это время уже были свои - в этом только сейчас зацветают.

- Учитывая, что лета не было, удивляюсь, что они 5 евро не стоят.

- Глупости - нет урожая! Растут, как сорняки, успевай только собирать в теплице, особо не напрягаясь выращиванием! Вот с помидорами как-то хреново в этом году!

- 10 лет назад моя зарплата была 400 евро, теперь около 2000. Просто макулатуры больше.

- Просто нет огурцов! По всей Балтии и даже в Польше катастрофически плохой урожай огурцов у крупных производителей, которые могли бы поставлять их в промышленных объемах переработчикам или торговцам.

- Горожанам поясню: в Латгалии (насчет других краев сказать не берусь) все огороды затонули, урожая не будет. Огурцы едят сразу, когда они вырастут, поэтому цена высокая сейчас. Подождите, когда придет пора убирать корнеплоды (картошку, свеклу и т.д.), которые собирают в конце сезона. Их тоже не будет.