«Огурцов по 10 копеек за кило больше не будет…» Покупателей огорчают цены в магазинах и на рынках

Редакция PRESS 4 августа, 2025 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

Последствия дождливого июня начинают давать о себе знать: судя по ценам на огурцы в торговых сетях и на рынках, в этом году они не уродились. Это подтверждают и комментаторы к твиту Эрика, который жалуется на дороговизну и недоумевает, откуда она взялась.

"В "Максиме" в августе теперь огурцы стоят 2,20 евро/кг без скидки. Это нормально? Не дороговато ли для огурцов? Я поизучал - 10 лет назад в это время огурцы стоили без акции 0,60-0,80 евро/кг. Из-за чего же так вздорожали обычные осенние овощи - огурцы?"

Откликнулось довольно много народа - видимо, проблема для многих актуальна:

- А сколько огурцы стоили 30 лет назад?

- Я вообще не понимаю, как летом огурцами можно торговать дороже, чем за 0,30 евро/кг, это вода в зеленой кожуре.

- На рынке огурцы 3-3,50. Огурцы!!! 80% воды. Говорю продавщице, что никто уже на зиму огурцы закатывать не будет, слишком дорого. Она отвечает: куда денутся - все равно будут покупать и закатывать! Но это означет, что зимой цены и на маринованные или соленые огурцы будут космическими.

- Это лето глобального потепления с 6 солнечными днями, что ты там можешь вырастить? Давайте начинать жечь покрышки.

- 50 лет назад я даром получал - во были времена!

- Поэтому я всегда говорю: нет смысла в повышении зарплат, если "Римчики" и "Максимы" параллельно постепенно поднимают цены на продукты. Просто валюта обесценивается.

- Читая эту новость, я понимаю, что у вас нет ни малейшего понятия о том, что такое инфляция, что она делает и как работает... Но хорошо, продолжайте мяукать... Может быть, кто-нибудь сжалится и продаст вам кило огурцов по себестоимости или даже ниже... А еще лучше - выращивайте свои собственные и потом подсчитайте, во сколько вам обойдется килограмм...

- В этом году очень плохой урожай огурцов. Мы сами их не выращиваем, но коллеги-крестьяне поделились, что в этом году на огурцы неурожай.

- Поизучай зарплаты 10 лет назад.

- Ну, за 10 копеек килограмм больше не будет...

- В другие годы в это время уже были свои - в этом только сейчас зацветают.

- Учитывая, что лета не было, удивляюсь, что они 5 евро не стоят.

- Глупости - нет урожая! Растут, как сорняки, успевай только собирать в теплице, особо не напрягаясь выращиванием! Вот с помидорами как-то хреново в этом году!

- 10 лет назад моя зарплата была 400 евро, теперь около 2000. Просто макулатуры больше.

- Просто нет огурцов! По всей Балтии и даже в Польше катастрофически плохой урожай огурцов у крупных производителей, которые могли бы поставлять их в промышленных объемах переработчикам или торговцам.

- Горожанам поясню: в Латгалии (насчет других краев сказать не берусь) все огороды затонули, урожая не будет. Огурцы едят сразу, когда они вырастут, поэтому цена высокая сейчас. Подождите, когда придет пора убирать корнеплоды (картошку, свеклу и т.д.), которые собирают в конце сезона. Их тоже не будет.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать